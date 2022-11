Hiszpańska kadra kolegami Lewandowskiego stoi

Mundial w Katarze 2022. Terminarz, grupy, najważniejsze informacje

Reprezentacja Hiszpanii rozpocznie zmagania w mistrzostwach świata 23 listopada meczem z Kostaryką. Cztery dni później zagra z Niemcami, a na zakończenie rywalizacji grupowej 1 grudnia zmierzy się z Japonią.



OFICIAL Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita.



Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos.



¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

Hiszpanie ogłosili skład na mundial

Mecz Polska - Chile nie odbędzie się na Stadionie Narodowym. "Sytuacja jest wyjątkowo trudna" Mecz Polska-Chile... czytaj dalej » Powołany przez Enrique skład jest młody - ponad połowa zawodników ma mniej niż 25 lat, jednak nie jest to zaskakujące. Na mundial pojedzie m.in. dwudziestoletni napastnik FC Barcelony Ansu Fati, który jest uważany za jeden z największych talentów młodego pokolenia.

W drużynie zabrakło niezwykle doświadczonych Sergio Ramosa oraz Gerarda Pique.

Wielkimi nieobecnymi na liście są Inigo Martinez z Athletic Bilbao oraz Marcos Alonso z FC Barcelony w obronie, a także Thiago Alcantara z Liverpoolu. Na liście nie znalazł się także środkowy napastnik Betisu Sevilla Borja Iglesias.

Luis Enrique wyjaśnił

- Debatowaliśmy nad składem do ostatniej chwili. Do końca mieliśmy wątpliwości co do ataku, ale ostatecznie podjęliśmy decyzję z dnia na dzień - powiedział selekcjoner na piątkowej konferencji prasowej.



- To kadra wybrana przez Luisa Enrique. Nie umrzemy ze strachu. Nie ma wątpliwości dotyczących tego, co będzie można oglądać na boisku. To są nasze atuty - dodał trener, odnosząc się do stylu gry składającego się z krótkich podań, długiego posiadania piłki i wysokiego pressingu.