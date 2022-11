Brazylia ogłosiła ostateczną kadrę na mistrzostwa świata

Brazylijczycy to jedni z faworytów do tytułu mistrzów świata

Brak gracza The Reds to jedyna duża niespodzianką w składzie Canarinhos. Co ciekawe, wśród powołanych znalazł się za to 39-letni obrońca Dani Alves z meksykańskiego Pumas, mimo że od półtora miesiąca nie rozegrał ani jednego meczu. Na liście znalazło się aż 12 zawodników z klubów angielskiej Premier League.



Brazil's squad for the World Cup pic.twitter.com/en8JnQha8D — B/R Football (@brfootball) November 7, 2022





Brazylia powalczy o szósty tytuł w historii

Tite ma spotkać się ze wszystkimi powołanymi piłkarzami 14 listopada w ośrodku treningowym Juventusu Turyn. 19 listopada drużyna odleci do Kataru, a pięć dni później rozegra pierwszy mecz na mundialu - przeciwko Serbii. Kolejnymi rywalami w grupie G będą Szwajcaria i Kamerun. Rośnie forma grupowych rywali Polaków Piłkarze Arabii... czytaj dalej »

Brazylia to najbardziej utytułowany zespół w historii mistrzostw świata. Jako jedyny wywalczył pięć tytułów - w 1958, 1962, 1970, 1994 i 2002 roku.

Canarinhos są niepokonani od 11 lipca 2021 roku, gdy w finale Copa America w Rio de Janeiro ulegli Argentynie 0:1. Od tego czasu rozegrali 15 spotkań, wygrywając 12, a trzy remisując.

Skład reprezentacji Brazylii na MŚ 2022:

bramkarze: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

obrońcy: Bremer (Juventus Turyn), Eder Militao (Real Madryt), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea Londyn), Danilo (Juventus Turyn), Daniel Alves (Pumas), Alex Sandro (Juventus Turyn), Alex Telles (Sevilla)

pomocnicy: Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham United)

napastnicy: Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal Londyn), Gabriel Martinelli (Arsenal Londyn), Neymar (Paris Saint-Germain), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), Rodrygo (Real Madryt), Vinicius Junior (Real Madryt).