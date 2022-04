Kolejna szansa dla chcących zobaczyć mundial na żywo. FIFA wznowiła sprzedaż biletów

Atrakcyjny rywal sprawdzi formę Polaków? Michniewicz o planach reprezentacji Polscy piłkarze... czytaj dalej » "Osoby, których wniosek o bilety zostanie uwzględniony, będą o tym powiadomione pocztą elektroniczną nie wcześniej niż 31 maja" – poinformowała FIFA w oświadczeniu.

Jedna osoba może na stronie fifa.com/tickets nabyć maksymalnie sześć biletów na mecz oraz 60 biletów na cały turniej. Do zakupu należy podać dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, kraj pochodzenia, kraj przebywania, dokument tożsamości.

Na każde spotkanie 8 proc. biletów trafi do sprzedaży skierowanej do kibiców danej drużyny. W przypadku ogromnego zainteresowania meczem FIFA dokona losowania spośród złożonych zamówień.

Trzeba się liczyć z niemałym wydatkiem

Dla kibiców z zagranicy ceny biletów indywidualnych na pierwszą rundę wahają się od 250 do 800 riali katarskich (co odpowiada wartości od ok. 290 do 930 złotych) na mecz, a wejściówki na finał mają kosztować od 2200 do 5850 riali (od ok. 2,5 tys. do 6,8 tys. złotych). Mniej zapłacą mieszkańcy Kataru - od 40 do 750 riali za bilet.

Średnio bilety są o 30 proc. droższe niż na poprzednim mundialu w 2018 roku w Rosji.

W pierwszej fazie sprzedaży między 19 stycznia a 8 lutego przydzielono łącznie 804 186 biletów, a zgłoszono zamówienia na 17 milionów.

W sumie dostępnych jest nieco ponad 3 mln biletów - 2 mln na sprzedaż oraz 1 mln dla FIFA i jej partnerów.



Specjalne wymogi wobec kibiców

Jak poinformował PZPN, do wjazdu na terytorium Kataru wymagana jest spersonalizowana karta HAYYA CARD, która zastępuje wizę i będzie obowiązywać w terminie od 1 listopada 2022 do 16 stycznia 2023 roku.

Karta ma zawierać dane osobowe, zdjęcie oraz informację o statusie zaszczepienia (w elektronicznej wersji karty), a będzie upoważniać do wielokrotnego przekraczania granic Kataru, darmowej komunikacji miejskiej oraz wstępu na teren stadionu (wraz z okazaniem ważnego biletu na mecz).

W ubiegły piątek w Dausze odbyło się losowanie grup turnieju finałowego. Reprezentacja Polski trafiła do grupy C, w której zmierzy się z Meksykiem (22 listopada), Arabią Saudyjską (26 listopada) oraz Argentyną (30 listopada).

Mundial w Katarze odbędzie się w dniach 21 listopada - 18 grudnia.