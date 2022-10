Michniewicz bez dylematów. "Nie miałbym problemu z wytypowaniem dzisiaj 26 graczy"

47 nazwisk na liście. Michniewicz ogłosił szeroką kadrę na mundial Poznaliśmy... czytaj dalej » Michniewcz ogłosił szeroką kadrę na mistrzostwa świata podczas Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem. Podał nazwiska 47 piłkarzy.

Pole manewru

- Nie było problemów z wyborem. Można było zgłosić 55 zawodników, więc miałem kilka wolnych miejsc. Nie było zbytnich dylematów, choć początkowo chcieliśmy powołać trochę mniej zawodników. Z drugiej strony niektórzy przez trzy tygodnie rozegrają nawet osiem meczów, a inni jak Grzegorz Krychowiak czy Karol Świderski, żadnego. Uznaliśmy, że bezpieczniej będzie dla nas, jeśli kadra będzie liczniejsza. Chcemy mieć pole manewru. Tylko ci ogłoszeni w czwartek mogą pojechać na mundial - mówił Michniewicz.

- Przed 10 listopada podejmiemy ostateczne decyzje. Dzisiaj nie musimy tego robić. Wszystko zależne jest od tego, kto będzie grał i na kogo będzie można liczyć. Kadrę ogłosimy maksymalnie późno. Każdy przypadek będziemy rozpatrywać oddzielnie. Trudno powiedzieć, że nie pojedzie ktoś, kto nie gra teraz.

Rady Piechniczka

Wydaje się, że zawodników, którzy są pewni wyjazdu, można podać już teraz. Sam Michniewicz się z tym zgodził.

- Każdy, kto się interesuje reprezentacją, doskonale wie, kto się może czuć pewnie. To jest sport, wszystko się może jednak przez trzy tygodnie zdarzyć. Gdybym miał dzisiaj wytypować 26 piłkarzy, to nie miałbym problemów. Musimy być przygotowani także na zmianę systemu gry w trakcie turnieju. To, że graliśmy w ustawieniu 3-5-2, nic nie zmienia. W każdej chwili można ten system zmieniać, w zależności od tego, co się będzie działo na boisku.

Z szerokiej kadry selekcjoner będzie musiał skreślić 21 nazwisk.

- Trudna decyzja przede mną. Łatwo wytypować było 47 osób. Byłem u Antoniego Piechniczka i dostałem mnóstwo rad. On powiedział, że ważny będzie bezpośredni kontakt. Z każdym będę chciał porozmawiać. Wielu zawodników będzie zawiedzionych. Wszyscy muszą się starać, aby jeszcze w ostatniej chwili wskoczyć do składu. A jaki cel mamy na turniej? Barbórkę i Mikołajki spędzić w Katarze, a to by znaczyło, że wyjdziemy z grupy - dodawał Michniewicz.

Ostateczna kadra 10 listopada

Zgodnie z wytycznymi FIFA ostateczną, 26-osobową kadrę Michniewicz musi ogłosić do 14 listopada.

Polski selekcjoner, jak potwierdził w czwartek, 20 października, zrobi to dokładnie cztery dni wcześniej.

Potem rozpocznie się zgrupowanie. 16 listopada na PGE Narodowym rywalem w sparingu będzie Chile. Dzień później drużyna ma polecieć do Kataru.

Biało-Czerwoni pierwszy mecz mundialu rozegrają 22 listopada z Meksykiem. Ich rywalami w grupie C są także Arabia Saudyjska (26 listopada) i Argentyna (30 listopada).

Najważniejsze daty reprezentacji Polski przed MŚ w Katarze:



10 listopada - ogłoszenie w Warszawie ostatecznej kadry (26 piłkarzy)

13 listopada - ostatnie przed mundialem mecze w ligach poszczególnych krajów

14 listopada - początek zgrupowania w Warszawie

14 listopada - końcowy termin wysłania listy powołanych piłkarzy do FIFA

16 listopada - towarzyski mecz z Chile w Warszawie

17 listopada - wylot do Kataru (w godzinach popołudniowych)

18 listopada - spotkanie piłkarzy i sztabu z przedstawicielami FIFA

(sprawy organizacyjne, kwestie sędziowskie, sprawdzanie strojów, sesja zdjęciowa, itp.)

18 listopada - pierwszy trening w Katarze

---

22 listopada - mecz MŚ z Meksykiem

26 listopada - mecz MŚ z Arabią Saudyjską

30 listopada - mecz MŚ z Argentyną