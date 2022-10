Ważny apel przed mundialem w Katarze

Reprezentacja Australii zagra w piłkarskim mundialu, który od 20 listopada do 18 grudnia odbywać się będzie na katarskich stadionach. Z tej okazji 16 piłkarzy tego kraju (kapitan Mat Ryan, Jackson Irvine, Bailey Wright, Jamie Maclaren, Nick D'Agostino, Craig Goodwin, Danny Vukovic, Andrew Redmayne, Mathew Leckie, Mitchell Duke, Mitch Langerak, Denis Genreau, Cameron Devlin, Adam Taggart , Kye Rowles i Alex Wilkinson) wydało oświadczenie. Poruszono w nim kwestie traktowania zagranicznych pracowników oraz osób LGBT+ w Katarze.

Śmiertelne wypadki przy budowie obiektów

Kibic ruszył pieszo do Kataru i zaginął. "Aresztowany w Iranie" Niepokojące... czytaj dalej » Kraj znad Zatoki Perskiej po otrzymaniu prawa organizacji mistrzostw świata w 2010 roku sprowadził tysiące robotników z krajów trzeciego świata, którzy budowali obiekty sportowe. W trakcie prac doszło do wielu wypadków i do dziś nie wiadomo, ile osób w nich zginęło. Kilkanaście dni temu Międzynarodowa Federacja Piłkarska ogłosiła, że jest gotowa poprzeć projekt odszkodowań dla pracowników, którzy ponieśli obrażenia podczas budowy mundialowej infrastruktury.

Sprawa ujrzała światło dzienne po tym, gdy broniąca praw człowieka organizacja Amnesty International oficjalnie stwierdziła, że FIFA powinna przeznaczyć 440 milionów dolarów na odszkodowanie. To taka sama kwota, jaką FIFA wypłaci 32 reprezentacjom narodowym, które wystąpią w Katarze.

Z kolei homoseksualizm pozostaje w Katarze nielegalny, a - jak twierdzi Amnesty International - osoby LGBT+ "wciąż spotykają się tam z dyskryminacją w prawie i praktyce".

"Pracownicy najemni nie są jedynie liczbami"

- Dzięki piłce nożnej ci z nas, którzy mieli zaszczyt reprezentować nasz kraj, mieli okazję poznać świat i jego mieszkańców. Walcząc o wejście na szczyt najlepszej gry świata, występowaliśmy na prawie każdym kontynencie. Przez ostatnie dwa lata byliśmy w podróży, aby zrozumieć i dowiedzieć się więcej o sytuacji w Katarze - mówili w nagraniu australijscy piłkarze.

FIFA gotowa poprzeć projekt wypłaty odszkodowań dla budujących stadiony w Katarze Rosną szanse na... czytaj dalej » - Dowiedzieliśmy się, że postęp poczyniono nie tylko na papierze, ale i w praktyce. System został bowiem w dużej mierze zreformowany, warunki pracy poprawiły się. Ustalono też płacę minimalną. Reformy te są ważnym i pożądanym krokiem, jednak ich wdrożenie pozostaje niespójne i wymaga poprawy - dodali.

- Dowiedzieliśmy się, że decyzja o przyznaniu Katarowi organizacji mistrzostw świata spowodowała cierpienie i krzywdę niezliczonej liczbie osób. Pracownicy najemni, którzy ucierpieli, nie są jedynie liczbami. Tak jak migranci, którzy ukształtowali nasz kraj i nasz futbol, tak i oni mają taką samą odwagę i determinację, by budować lepsze życie. Jako piłkarze w pełni popieramy prawa osób LGBT+, ale w Katarze ludzie nie mogą kochać osoby, którą wybrali - podkreślili reprezentanci Australii.

- Jesteśmy po stronie międzynarodowych związków zawodowych dążących do wprowadzenia reform, które będą trwałą spuścizną mistrzostw świata w Katarze. To musi uwzględniać utworzenie centrum pomocy dla migrantów, wsparcia dla tych, którym odmówiono ich praw oraz dekryminalizację wszystkich związków osób tej samej płci. To podstawowe prawa, które powinny być przyznane wszystkim, co zapewni stały rozwój Kataru. W ten sposób możemy zapewnić spuściznę, która wykracza daleko poza ostatni gwizdek mundialu - podsumowali.

Rywalami Australii w grupie D mistrzostw świata będą obrońcy tytułu Francuzi, Duńczycy i Tunezyjczycy.