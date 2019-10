Stadion jak beduiński namiot. "Arcydzieło" na mundial w Katarze prawie gotowe

Miasto Al-Chaur będzie miało drugi z największych stadionów (60 tysięcy miejsc) podczas turnieju w Katarze. I zdecydowanie też jeden z tych najpiękniejszych. Fotografie, które obiegły w poniedziałek media społecznościowe, robią wrażenie.

Już tylko ostatnie poprawki

"Al. Bayt Stadium jest już niemal gotowe. Zostały tylko ostatnie poprawki nad tym sportowym arcydziełem" - napisano na oficjalnym koncie twitterowym mistrzostw świata 2022.

Al Bayt Stadium is almost ready to go!

Al Bayt Stadium is almost ready to go!

Just time for some final touches to this sporting masterpiece.

Niczym wielki namiot

Swoje pięć groszy dorzucił także oficjalny organizator mistrzostw.

"Al Bayt Stadium bliski ukończenia (…) Z 60 tysiącami miejsc, będzie to drugi największy stadion mistrzostw, na którym będą rozgrywane spotkania aż do fazy półfinałowej. Jak wam podoba się wygląd?" - tym komentarzem opatrzono zdjęcia spektakularnego i futurystycznego obiektu, kształtem przypominającego beduiński namiot.

Mistrzostwa w Katarze, pierwsze w historii rozgrywane na przełomie listopada i grudnia, powoli rozkręcają się organizacyjnie. W maju jako pierwszy oddano do użytku Stadion w Al-Wakra, a we wrześniu zaprezentowano logo turnieju. Jest ono w kształcie spłaszczonej ósemki, ozdobiono je lokalnymi ornamentami.