Paszport w drodze. Przyspieszyła naturalizacja złotego chłopca z Barcelony

Spektakularny nastolatek z Barcelony urodził się w maleńkiej Gwinei Bissau, jednym z najbiedniejszych krajów świata znajdującym się na zachodzie Afryki. Gdy miał sześć lat, razem z rodziną przeniósł się na przedmieścia hiszpańskiej Sewilli, do Herrery. Szansę gry w tamtejszym klubie dostał starszy brat Ansu Braima Fati.

Sześciocyfrowa premia dla cudownego dziecka Barcelony Ma ledwie 16 lat,... czytaj dalej » Ansu wędrował za bratem od klubu do klubu. Pierwsze kroki stawiał w Herrerze, potem przez dwa lata grał w Sevilli, aż w 2012 roku dołączył do La Massi, akademii Barcelony, gdzie od roku szlaki przecierał już Braima.

16-letni dziś Ansu błyskawicznie przerósł starszego o pięć lat Braimę. Kiedy w lipcu podpisał z Barceloną pierwszy zawodowy kontrakt, był szykowany do drużyny rezerw. Ale zanim zdążył wystąpić na zapleczu, zadebiutował w pierwszej drużynie. 25 sierpnia, w wieku 16 lat i 298 dni, zaliczył pierwsze minuty w Barcelonie, wchodząc z ławki w meczu z Realem Betis. Był to drugi najmłodszy debiut w historii katalońskiego klubu.

Kariera ruszyła z kopyta

Kariera złotego nastolatka ruszyła z kopyta. W kolejnym meczu z Osasuną Pampeluna Fati wszedł na boisko już w 46. minucie. Za zaufanie odpłacił się Ernesto Valverdemu pięć minut później, strzelając premierowego gola w katalońskich barwach.

Dwa tygodnie później Fati wyszedł w pierwszym składzie na Valencię. Po dwóch minutach strzelił gola, po kolejnych pięciu dorzucił asystę przy bramce Frenkiego de Jonga. W środę jako najmłodszy piłkarz Dumy Katalonii zadebiutował w Lidze Mistrzów, bijąc rekord Messiego.



Paszport do końca tygodnia

Hiszpanie świętują narodziny nowej gwiazdy. Nic więc dziwnego, że chcą jak najszybciej zaklepać sobie tego piłkarza w kontekście piłki reprezentacyjnej. Temat zyskał na popularności, po tym jak mecz Barcelony z Valencią z trybun oglądał selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Roberto Moreno. - Wiem, że federacja nad tym pracuje - przyznał.

Jak informuje "AS", sprawa naturalizacji Fatiego jest mocno zaawansowana, a w ostatnim czasie jeszcze przyspieszyła. "Procedura nabrała tempa, ponieważ selekcjoner reprezentacji Hiszpanii do lat 17 David Gordo musi do środy ogłosić szeroką, 50-osobową kadrę na mistrzostwa świata, a przepisy FIFA nie pozwalają na uwzględnienie na liście zawodników, którzy dopiero starają się o paszport" - czytamy w dzienniku.

"AS" przekonuje, że Fati powinien otrzymać hiszpański paszport do końca tego tygodnia.

Mistrzostwa świata U-17 w piłce nożnej zostaną rozegrane w Brazylii między 26 października a 17 listopada. Z ostatniego mundialu do lat 17 Hiszpanie wrócili ze srebrnymi medalami. Przed dwoma laty w Indiach w finale przegrali z Anglikami 2:5. W grupie E tegorocznego turnieju Hiszpania zagra z Argentyną, Tadżykistanem i Kamerunem. Z Ansu Fati w składzie La Furia Roja ma powalczyć o pierwsze mistrzostwo świata U-17 w historii. W czasie turnieju złoty chłopiec z Barcelony będzie świętował 17. urodziny.