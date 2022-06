Mundial w 2026 roku w trzech krajach. Mecze w 16 miastach

Gabriel Slonina nie będzie bronił w reprezentacji Polski. Wybrał Stany Zjednoczone Gabriel Slonina... czytaj dalej » Najwięcej spotkań - 60 z 80, w tym wszystkie od ćwierćfinałów do końca turnieju - odbędzie się na stadionach Stanów Zjednoczonych.

Organizatorzy postanowili, że mecze będą rozgrywane: w Atlancie, Houston, Miami, Filadelfii, Seattle, Kansas City, Arlington, East Rutherford, Foxborough, Inglewood i Santa Clarze.

Więcej reprezentacji niż zwykle

Nie zostanie wykorzystana ani jedna arena, na której rozgrywano spotkania mundialu w 1994 roku.

W Meksyku miastami-gospodarzami będą stolica Meksyk, Guadalajara i Monterrey, zaś w Kanadzie - Vancouver i Toronto. Nie ogłoszono na razie, gdzie odbędą się mecz otwarcia i finał.

Turniej w 2026 będzie pierwszym, w którym weźmie udział 48 zespołów, a nie 32, jak dotychczas.