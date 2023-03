104 mecze na mundialu. Nowy format rozgrywek zatwierdzony przez FIFA

Zobacz przygotowania piłkarzy Iranu do meczu z Walią. W pierwszym spotkaniu Iran przegrał z Anglią 2:6.

Zobacz przygotowania piłkarzy Korei Południowej do meczu z Urugwajem w fazie grupowej mistrzostw świata w Katarze.

Mundial w Katarze: przygotowania Korei Południowej do meczu...

Mundial w Katarze: przygotowania Korei Południowej do meczu z...

Rodziny piłkarzy reprezentacji Holandii odwiedziły zawodników przed treningiem do kolejnego spotkania fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze.

Brazylia awansował do ćwierćfinału mistrzostw świata w Katarze, pokonując Koreę Południową 4:1. Zobacz radość brazylijskich kibiców podczas i po tym spotkaniu.

Mundial w Katarze. Argentyna rozpoczęła przygotowania do...

Mundial w Katarze. Argentyna rozpoczęła przygotowania do...

Dzień po awansie do ćwierćfinału mistrzostw świata w Katarze Brazylijczycy uczestniczyli w treningu. Piłkarzy odwiedzili rodziny.

Mundial w Katarze. Soufiane Boufal świętował awans do półfinału z matką

Mundial w Katarze. Soufiane Boufal świętował awans do...

Mundial w Katarze. Soufiane Boufal świętował awans do...

Mistrzowie świata Argentyńczycy wrócili do kraju

Mistrzowie świata Argentyńczycy wrócili do kraju

Mistrzowie świata Argentyńczycy wrócili do kraju

Pierwotne założenia były takie, aby 48 uczestników zostało podzielonych na 16 grup po trzy drużyny, z których dwie awansowałyby do 1/16 finału i od tego etapu rywalizacja toczyłaby się systemem pucharowym. To łącznie przełożyłoby się na 80 spotkań w turnieju, o 16 więcej niż w dotychczasowej formule, która po raz ostatni obowiązywała w ubiegłym roku. Amnesty International upomina FIFA. "Odszkodowań jak nie było, tak nie ma" Międzynarodowa... czytaj dalej »

Zwiększą się wpływy

Już w trakcie turnieju w Katarze pojawiły się jednak informacje, że FIFA zastanawia się nad podziałem reprezentacji na 12 grup po cztery, z których po dwie czołowe i osiem z najlepszym bilansem z trzecich miejsc zakwalifikowałoby się do 1/16 finału.

Taki system rozgrywek oznaczałby, że do wyłonienia mistrza świata konieczne byłoby rozegranie aż 104 meczów, czyli o 40 więcej niż do tej pory, choć triumfator miałby do rozegrania tylko osiem spotkań zamiast siedmiu.

Pretekstem do ponownego przedyskutowania formuły MŚ były głosy, że w grupach trzyzespołowych drużyny rozgrywające trzecie, ostatnie spotkanie mogłyby dogadać się ws. wyniku, który premiowałby je obie. Za jeszcze większym rozszerzeniem systemu rozgrywania turnieju przemawiać ma też odpowiednie zwiększenie wpływów, m.in. ze sprzedaży praw do transmisji telewizyjnych.

System z czterema grupami zachwalał szef FIFA Gianni Infantino, który podczas kongresu w stolicy Rwandy został w czwartek wybrany - żaden kontrkandydat się nie zgłosił - na kolejną, czteroletnią kadencję.

- W czterozespołowych grupach często do ostatniej minuty ostatniego meczu nie wiadomo, kto awansuje. Wydaje się, że to optymalne rozwiązanie - podkreślił Infantino.