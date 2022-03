Polacy znowu elicie. Kiedy losowanie grup mistrzostw świata?

Mistrzostwa w Katarze odbędą się w dniach 21 listopada - 18 grudnia. Tak nietypowy termin związany jest z wysokimi temperaturami panującymi tam latem.

Skład finalistów jest już niemal w komplecie. To, co najważniejsze dla polskich kibiców, wydarzyło się we wtorek w Chorzowie. Biało-Czerwoni pokonali Szwecję i są już pewni wyjazdu do Kataru.

W końcu dobre wiadomości dla kibiców reprezentacji Polski Poprawia się... czytaj dalej » Ostatnich uczestników poznamy dopiero w czerwcu. Będzie to jedna drużyna europejska (baraże przełożone ze względu na udział Ukrainy zaatakowanej zbrojnie przez Rosję). Także dopiero wtedy zostaną rozegrane baraże międzykontynentalne, w których zagrają przedstawiciele stref: azjatyckiej z CONMEBOL (Ameryka Południowa) oraz CONCACAF (Ameryka Północna) i Oceanii.

Mistrzostwa świata 2022. Kiedy losowanie grup?

Taki obrót spraw oznacza, że nie wszyscy uczestnicy mundialu znani będą podczas losowania grup.

To zaplanowano na piątek 1 kwietnia. Początek ceremonii o godzinie 17 czasu polskiego w Doha Exhibition abd Convention Center. Relacja na żywo w eurosport.pl.

Losowanie grup mundialu 2022. Zasady

Przed losowaniem drużyny narodowe zostaną podzielone na cztery koszyki, po osiem zespołów. W pierwszym znajdzie się siedem najlepszych uczestników mundialu według światowego rankingu na 31 marca oraz Katar, który trafi do grupy A i zagra mecz otwarcia 21 listopada w Al Khor. Najwyżej rozstawione obok gospodarza będą Belgia, Brazylia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania i Portugalia. Jedna z tych drużyn na pewno będzie rywalem Biało-Czerwonych.

Polska zajmuje obecnie 28. miejsce w zestawieniu i wiadomo już, że losowana będzie z trzeciego koszyka.

Drużyny z jednego kontynentu nie będą mogły trafić do jednej grupy. Wyjątkiem jest tu oczywiście Europa, która będzie miała aż 13 przedstawicieli.

Znani uczestnicy MŚ 2022:



gospodarz - Katar



z eliminacji:

strefa afrykańska: Ghana, Senegal



strefa azjatycka: Iran, Korea Południowa, Japonia, Arabia Saudyjska



strefa europejska: Niemcy, Dania, Francja, Belgia, Chorwacja, Hiszpania, Serbia,

Anglia, Szwajcaria, Holandia, Portugalia, Polska



strefa południowoamerykańska: Brazylia, Argentyna, Ekwador, Urugwaj



strefa północnoamerykańska: Kanada