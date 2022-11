Nie dostał powołania na mundial. Niesamowita reakcja jego dzieci

Francja – Kazachstan w eliminacjach do mistrzostw świata 2022

Didier Deschamps związał się nowym kontraktem z reprezentacją Francji, którą poprowadzi aż do zakończenia mistrzostw świata w 2022 roku. Taką informację podał francuska federacja.

29-letni Digne na co dzień występuje w angielskiej Aston Villi. W klubie z Birmingham jest podstawowym obrońcą, ale praktycznie cały październik nie grał. Powodem był uraz kostki. Teraz wrócił na murawę, jednak najwyraźniej to nie przekonało selekcjonera.

Anglicy także odkryli karty na mundial Anglia, jeden z... czytaj dalej » Doświadczony zawodnik w tym roku trzykrotnie zaprezentował się w kadrze w meczach o stawkę, ale mundial zobaczy tylko sprzed telewizora.

Dzieci w tańcu radości

Nie wiemy, jak na brak powołania zareagował sam piłkarz, ale w mediach społecznościowych można zobaczyć, jak ten fakt przyjęła jego rodzina. Bardzo cieszyły się jego dzieci.

"Tata zostaje z nami!" – cieszył się jego mały synek, a obok niego radośnie podskakuje jeszcze młodsza córeczka.

Również żona zawodnika, Tizri, zdaje się być zadowolona z takiego wyboru Deschampsa. "Gdzie jedziemy? Na wakacje! - mówi małżonka Digne.



- "Papa il reste avec nous !"

- "Et on va aller où ? Où... ? En... ? En vacances !"



Digne był w drużynie narodowej na mistrzostwa świata w 2014 roku w Brazylii. Zabrakło go natomiast cztery lata temu w Rosji, gdzie Francja zdobyła tytuł.

Mundial rozpoczyna się 20 listopada. Francja zagra w grupie D z Australią, Danią oraz Tunezją. Trójkolorowi mogą być ewentualnym rywalem Polaków w fazie pucharowej.

Kadra reprezentacji Francji na MŚ 2022:

Bramkarze: Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Steve Mandanda (Rennes).

Obrońcy: Lucas Hernandez (Bayern Monachium), Theo Hernandez (AC Milan), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Monachium), William Saliba (Arsenal Londyn), Raphael Varane (Manchester United), Dayot Upamecano (Bayern Monachium).

Pomocnicy: Eduardo Camavinga (Real Madryt), Youssouf Fofana (AS Monaco), Matteo Guendouzi (Olympique Marsylia), Adrien Rabiot (Juventus Turyn), Aurelien Tchouameni (Real Madryt), Jordan Veretout (Olympique Marsylia).

Napastnicy: Karim Benzema (Real Madryt), Kingsley Coman (Bayern Monachium), Ousmane Dembele (FC Barcelona), Olivier Giroud (AC Milan), Antoine Griezmann (Atletico MadryTre), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Christopher Nkunku (RB Lipsk).