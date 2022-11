Zaskakujące nagranie z szatni. Kolega z reprezentacji zlekceważył Ronaldo

Manchester United "mocno rozczarowany" głośnym wywiadem Ronaldo. "Zlekceważył klub" Można było... czytaj dalej » W niedzielę wieczorem Ronaldo udzielił mocnego wywiadu Piersowi Morganowi w Talk TV, w którym oskarżył Manchester United o zdradę. Piłkarz skrytykował klub m.in. za "brak postępu" od czasu odejścia sir Aleksa Fergusona. Dostało się też byłemu menedżerowi Czerwonych Diabłów - Ralfowi Rangnickowi oraz obecnemu - Erikowi ten Hagowi.

Jak przekazał Kaveh Solhekol, dziennikarz brytyjskiej stacji Sky Sports, o niepochlebnych wypowiedziach Ronaldo zespół dowiedział się podczas przygotowań do niedzielnego meczu z Fulham (2:1). CR7 w nim nie zagrał - rzekomo z powodu choroby. Dodał, że zawodnicy MU nie byli zadowoleni z takiego postawienia sprawy przez piłkarza.

Nie mieli też jeszcze okazji skonfrontować się z Ronaldo po emisji fragmentów rozmowy, która w całości ma zostać opublikowana w środę i czwartek.

Zignorował kapitana

Z 37-latkiem jako pierwsi spotkali się koledzy z reprezentacji Portugalii, która w poniedziałek rozpoczęła zgrupowanie przed mistrzostwami świata. W nagraniu, które udostępnił Portugalski Związek Piłki Nożnej najbardziej w oczy rzuca się dość chłodne przywitanie Bruno Fernandesa z Ronaldo.

Gdy tylko 28-latek wszedł do szatni, starał się ignorować obecność starszego o dziewięć lat kolegi. To kapitan mistrzów Europy z 2016 roku jako pierwszy wyciągnął do niego dłoń na powitanie. Fernandes dopiero po odłożeniu plecaka podał mu rękę. Powiedział też coś, co byłego gracza Realu Madryt i Juventusu wyraźnie zaskoczyło.







O Mundial começa aqui! #VesteABandeira#WearTheFlagpic.twitter.com/AvgC8M2dWO — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2022

W poniedziałek wieczorem Ronaldo zamieścił zdjęcie z treningu z czterema kolegami. Fernandesa na nim nie było. Był za to inny piłkarz Manchesteru United, Diogo Dalot.

"Całkowite i absolutne skupienie na pracy w drużynie narodowej. Zjednoczona grupa dążąca do jednego celu: spełnić marzenie wszystkich Portugalczyków!" - czytamy we wpisie CR7.

Sprawa związana z wywiadem z pewnością będzie miała ciąg dalszy.



Foco total e absoluto nos trabalhos da Selecção Nacional. Grupo unido, rumo a um só objectivo: realizar o sonho de todos os portugueses! pic.twitter.com/iu2qlJvb62 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 14, 2022

Na mundialu w Katarze Portugalczycy zagrają w grupie H z Ghaną, Urugwajem i Koreą Południową.