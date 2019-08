Okiwał siedmiu rywali i strzelił do pustej bramki. Maradona nie zrobiłby tego lepiej

Okiwał sześciu rywali oraz bramkarza i wbił piłkę do pustej bramki. Takiego wyczynu, który przypomina te wykonywane kiedyś przez legendarnego Diego Maradonę, dokonał Anderson Diaz podczas mistrzostw Kolumbii do lat 21. Radość defensywnego pomocnika Norte de Santander nie trwała jednak długo, gdyż jego zespół przegrał 2:3.

Pamiętacie słynnego gola legendarnego Argentyńczyka podczas mistrzostw świata w 1986 roku? Maradona mijał kolejnych angielskich piłkarzy jak slalomowe tyczki, po czym zrobił to samo z bezradnym bramkarzem Peterem Shiltonem i trafił do bramki. Przez wielu ten gol uznawany jest za najładniejszy w historii mundiali. Potem jeszcze w 2007 roku w spotkaniu Pucharu Króla z Getafe, bliźniaczo podobne trafienie, zaliczył jego rodak Leo Messi.



Can't even hate on this! Gol Maradona Inglaterra Vs Gol Messi Getafe (Audio Cadena Ser): http://t.co/M9Ckydk4jQ — Richard Rachidi (@The_Double_R) January 17, 2014





Anderson Diaz postanowił nie być gorszy i spróbował skopiować wyczyny Złotych Chłopców. Kolumbijczyk zrobił to podczas mistrzostw Kolumbii do lat 21, w meczu z ekipą Santander na stadionie Romelio Martineza w Barranquilli. Słodko-gorzki debiut De Rossiego w Boca Juniors Daniele De Rossi... czytaj dalej »

Nagroda Puskasa?

Zawodnik drużyny Norte de Santander swój rajd zaczął w 55. minucie. Do bramki było 35 metrów. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty... - rywali mijał jak chciał. Szósty był bramkarz. Też nie miał problemu z jego przedryblowaniem. Został tylko jeden obrońca tuż przed linią bramkową. Jeden zwód i przed sobą miał pustą bramkę. Oddał mocny strzał i po chwili utonął w objęciach kolegów. Akcja - marzenie! Bramkę zadedykował swojej babci.

Internauci, komentując w sieci to trafienie, domagali się nagrodzenia piłkarza tytułem zdobywcy bramki roku w Kolumbii, niektórzy nawet mówili o nagrodzie "Puskasa" dla najładniejszego gola sezonu, przyznawanego na gali FIFA. Pochwał nie szczędzili mu wielcy obecni i byli kolumbijscy piłkarze, na czele z Jamesem Rodriguezem i Carlosem Valderramą.

Radość defensywnego pomocnika Norte de Santander nie trwała jednak długo, gdyż jego zespół przegrał 2:3, co pozwoliło rywalom na zdobycie pierwszych trzech punktów w grupie B.