Historyczne premie dla szwedzkich piłkarek. Rywalki o takich kwotach mogą tylko marzyć

Mecz, który zakończył się wynikiem 0:0, musiał być rozstrzygnięty przez serię rzutów karnych. W konkursie jedenastek lepsze okazały się Kanadyjki i to one zawalczą w półfinale rywalizacji.

W ćwierćfinale piłki nożnej kobiet Australijki pokonały Wielką Brytanię. podstawowy czas gry zakończył się wynikiem 2:2 w związku z czym do rozstrzygnięcia konieczna była dogrywka. W doliczonym czasie Australijki zdobyły 2 bramki na co Brytyjki zdołały odpowiedzieć tylko jedną. Finalnie mecz zakończył się zwycięstwem reprezentacji Australii, i to ona zagra w półfinale rywalizacji.

Na Camp Nou padł rekord frekwencji w meczu kobiet. "Początek nowej ery" Środa była... czytaj dalej » Za awans do ME każda piłkarka otrzyma 24 tysięcy euro. Za wyjście z grupy będzie to 15 tysięcy, za wygranie ćwierćfinału - trzy, a półfinału - sześć tysięcy, a za zwycięstwo w finale - 12 tysięcy euro.

Pieniądze będą dzielone solidarnie pomiędzy wszystkie 23 zawodniczki bez względu na ich czas gry.

SvFF pokryje również koszty podróży i pobytu członków rodzin na dwa wybrane przez nie mecze.

"Nasze piłkarki mogą tylko pomarzyć o takich premiach"

Zdaniem skandynawskich mediów są to rekordowe sumy w kobiecym futbolu. "Nasze piłkarki mogą tylko pomarzyć o takich premiach" - skomentował duński dziennik "BT".

"Każda z Dunek za awans do ME otrzyma zaledwie 1300 euro, za wyjście z grupy cztery tysiące, a za wejście do półfinału 4,5 tysiąca. Za wejście do finału będzie to 5,2 tys., a za jego wygranie 13 tysięcy euro" - podała gazeta.

Szwedki wystąpiły w ME dziesięć razy zdobywając trzy medale: złoty w 1984 r., trzy srebrne w latach 1987, 1995 i 2001 oraz brązowy w 1989 roku. W mistrzostwach świata grały osiem razy, zdobywając srebrny medal w 2003 i trzy brązowe w latach 1991, 2011 i 2019. W turniejach olimpijskich wystąpiły siedmiokrotnie, zdobywając dwa srebrne medale, w Rio de Janeiro (2016) i Tokio (2021).