Rosja wykluczona z eliminacji piłkarskich mistrzostw Europy w 2024 roku

Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

We wtorek zatwierdzono procedurę eliminacji do najbliższych mistrzostw Europy w piłce nożnej. Ustalono, że gospodarz turnieju - Niemcy - automatycznie kwalifikuje się do głównej imprezy, a w losowaniu eliminacji wezmą udział 53 reprezentacje, które zostaną rozlosowane do siedmiu pięciozespołowych oraz trzech sześciozespołowych grup.

Bez Rosjan na Euro 2024

Przy okazji potwierdzono, że wszystkie rosyjskie drużyny, łącznie z reprezentacją tego kraju, w dalszym ciągu obowiązuje zawieszenie nałożone pod koniec lutego bieżącego roku.

Decyzja Komitetu Wykonawczego UEFA oznacza, że rosyjska kadra nie weźmie udziału w losowaniu do najbliższych mistrzostw Europy, zaplanowanym na 9 października we Frankfurcie.

To konsekwencja ataku tego kraju w lutym na Ukrainę, po którym Rosja - oraz wspierająca ją Białoruś - zostały wykluczone z międzynarodowych rozgrywek piłkarskich.



The qualifying system for #EURO2024 has been finalised. Hosts Germany qualify automatically, with 53 nations vying for the other 23 places.



group winners and 10 runners-up qualify for the finals.



spots decided by play-offs in March 2024.



Full info: — UEFA (@UEFA) September 20, 2022

W Euro 2024 zagrają 24 reprezentacje. Tytułu mistrzów Europy będą bronić Włosi.