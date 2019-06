Dwa przestrzelone karne Francuzów. Anglicy i tak przegrali w doliczonym czasie

Spotkania Anglii z Francją zawsze aspirują do miana hitu, niezależnie od okoliczności. Tym razem, jeszcze przed konfrontacją na mundialu U21, na papierze mogli zaimponować Trójkolorowi. Ich największa gwiazda - pomocnik Houssem Aouar z Lyonu miał przed sobą dynamicznych napastników Moussę Dembele i Jonathana Bambę. Ci trzej piłkarze w sumie w ubiegłym sezonie francuskiej Ligue 1 strzelili aż 35 goli.



W barwach Anglików na uwagę zasługiwał przede wszystkim Phil Foden. 19-letni pomocnik w poprzednich rozgrywkach Premier League dał się poznać z dobrej strony w barwach mistrzów kraju Manchesteru City.

Ciekawie po obu stronach

Świetna inauguracja mistrzostw Europy. Pięć goli i wygrana Polaków To było piękne... czytaj dalej » W pierwszym kwadransie meczu przewagę mieli Anglicy. W 14. minucie mieli doskonałą okazję na zdobycie gola. Foden świetnie zagrał za plecy obrońców do biegnącego Ryana Sessegnona, ten podał wzdłuż linii bramkowej, a interweniujący Ibrahima Konate trafił w słupek własnej bramki. Chwilę później z bliskiej odległości pomylił się Dominic Solanke.



Dużo nie brakowało, a niewykorzystane okazje zemściłyby się na Anglikach w 25. minucie. Wówczas sędzia podyktował rzut karny po zagraniu ręką Jake’a Clarke’a-Seltera. Dembele uderzył jednak za słabo i Dean Henderson efektownie obronił.

W odpowiedzi Demarai Gray fatalnie przestrzelił w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Niewiele później z golkiperem rywali ponownie nie potrafił sobie poradzić Dembele. Przed przerwą groźnie strzelali jeszcze Anglik Gray i Francuz Jonathan Ikone.

Źródło: Getty Images Dembele nie pokonał Hendersona

Piękny gol

Tuż po zmianie stron dynamicznie atakował Dembele, ale znowu się pomylił. Francuzi byli nieskuteczni i wkrótce mieli za to zapłacić. W 54. minucie Foden popisał się kapitalnym rajdem, minął kilku rywali jak tyczki i precyzyjnym płaskim strzałem pokonał bramkarza.

Osiem minut później nastroje w obu ekipach na moment się zmieniły. Hamza Choudhury brutalnie sfaulował Bambę we własnym polu karnym, za co dostał czerwoną kartkę, a przeciwnicy już drugą jedenastkę. Co z tego, skoro Aouar z wapna huknął w słupek!

Źródło: Getty Images Aouar nie mógł uwierzyć

Emocje do końca

Do końca meczu grający w przewadze Trójkolorowi z impetem naciskali przeciwników. Gol długo wisiał w powietrzu. Anglicy bronili się momentami rozpaczliwie. Nie zdołali dowieźć do końca korzystnego rezultatu. W 89. minucie Jonathan Ikone pokonał Hendersona płaskim strzałem obok słupka. Jakby tego było mało, w piątej doliczonej minucie gola samobójczego wpakował do własnej bramki Aaron Wan-Bissaka. Anglicy w samej końcówce stracili wszystko. Francuzi ostatecznie wygrali to niezwykle emocjonujące spotkanie 2:1.

Grupa C: Anglia – Francja 1:2 (0:0)

Bramki: Foden (54) – Ikone (89), Wan-Bissaka (90+5, samobójcza)

Niewykorzystane karne: Dembele i Aouar (25, 66 – obaj Francja)

Czerwona kartka: Choudhury (62, Anglia)