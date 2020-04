Natłok imprez, kolizja terminów. Euro pań dopiero w 2022 roku

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

Turniej dokładnie odbędzie się między 6 a 31 lipca 2022 roku - poinformowały władze europejskiej piłki. Gospodarzem pozostanie Anglia.



Powodem zmiany jest szerzący się na świecie koronawirus i - co było właśnie tym spowodowane - przesunięcie na 2021 męskiego Euro. UEFA nie chce, by doszło do kolizji terminów. Pierwotnie impreza miała się odbyć od 7 lipca do 1 sierpnia 2021, co częściowo pokrywałoby się z męskim czempionatem, który zaplanowany został na 11 czerwca - 11 lipca.



- Zastanawialiśmy się przede wszystkim nad pytaniem: co jest najlepsze dla kobiecego futbolu? Doszliśmy wszyscy do wniosku, że jedynym słusznym posunięciem jest przełożenie imprezy o rok. To rozwiązanie najlepsze dla piłkarek, kibiców, narodowych związków i organizatorów - skomentowała była niemiecka zawodniczka Nadine Kessler, która obecnie jest szefową wydziału ds. kobiecej piłki nożnej w UEFA.

Nie chcieli utracić zainteresowania

Na przyszły rok przełożono nie tylko piłkarskie Euro mężczyzn, ale i igrzyska olimpijskie w Tokio. Kolejna duża impreza, jaką byłyby mistrzostwa Europy kobiet straciłaby sporo na zainteresowaniu - takie jest zdanie Kessler.



- Naszym celem jest wspieranie kobiecego futbolu. Chcemy, by rósł w siłę i w momencie, gdy podejmowaliśmy decyzję o przesunięciu Euro 2020, wiedzieliśmy, że czekają nas rozmowy na temat turnieju kobiet. Chcemy, by w 2022 roku oczy kibiców skupiły się właśnie na nim - przyznał szef UEFA Aleksander Ceferin.