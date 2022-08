Rekord frekwencji nie tylko na trybunach. Statystyki oglądalności finału robią wrażenie

Finał ME kobiet: Anglia - Niemcy

W niedzielnym finale popularne Lwice pokonały Niemki 2:1. Prowadzenie gospodyniom dała w 62. minucie Ella Toone, a w 79. minucie do wyrównania doprowadziła Lina Magull. W dogrywce triumf Angielkom zapewniła Chloe Kelly. Konferencja przerwana tańcem na stole, gratulacje od królowej. Szalony wieczór nowych mistrzyń Europy To się nazywa... czytaj dalej »

Rekord goni rekord

Lokalne media mają nadzieję, że osiągnięty sukces zainspiruje nowe pokolenie piłkarek i zachęci fanów do śledzenia występów kobiecej reprezentacji.

Dziennikarze wskazują, że zauważalny jest pewien, bardzo optymistyczny, trend. Mecz Anglia - Niemcy zebrał bowiem rekordową widownię przed telewizorami. Na antenie BBC niedzielne starcie obejrzało 17,4 miliona osób, najwięcej w historii spotkania piłkarskiego kobiet w Wielkiej Brytanii.

Na trybunach decydującego spotkania na Wembley zasiadło także aż 87 192 fanów, co jest rekordem frekwencji mistrzostw Europy. Dla porównania: na finale ostatniego Euro mężczyzn - rozgrywanego na tym samym stadionie - kibiców było już blisko o 20 tysięcy mniej (równo 67 173 - przyp. red.).

- Kibice byli wspaniali na każdym stadionie, na którym odbywały się mistrzostwa. Mam nadzieję, że zostaną z nami jak najdłużej, także podczas meczów ligowych podczas nadchodzącego sezonu - powiedziała strzelczyni decydującego gola w finale.

Podobne apele mają pomóc władzom tamtejszego związku piłkarskiego. Od pewnego czasu Women's Super League (WSL) stara się bowiem przyciągnąć ludzi na stadiony, stawiając sobie za cel średnią frekwencję sześciu tysięcy widzów do 2024 roku.

- W niedzielę pokazałyśmy, że zasługujemy na uwagę fanów - dodała Fran Kirby.

"To był nasz cel i myślę, że go osiągnęliśmy"

Pomocniczka Lauren Hemp z kolei podkreśliła, że jest wdzięczna kobietom, które od lat walczyły o równouprawnienie. Przez to teraz ona - oraz miliony kibiców - może cieszyć się z wielkiego sukcesu swojej reprezentacji.

- To dzięki nim możemy dzisiaj grać na tak niesamowitej piłkarskiej scenie. Dziękuję - powiedziała.

- Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy tym samym dzieciaki - zarówno dziewczyny, jak i chłopców - do uprawiania piłki nożnej. To był nasz cel i myślę, że go osiągnęliśmy - zakończyła zawodniczka Chelsea.