Seria Hiszpanów trwa. Mistrzostwo w kolejnej kategorii wiekowej

Lato należy do Hiszpanów

28.07 | Szykuje się znakomita przyszłość przed piłkarską reprezentacją Hiszpanii. Po czerwcowym triumfie w Euro U-21, w sobotę piłkarze z tego kraju zostali mistrzami Europy do lat 19. W Erywaniu pokonali broniącą tytułu Portugalię 2:0.

Młodzi Hiszpanie zdobyli mistrzostwo Europy do lat 19

Obie drużyny spotkały się już w fazie grupowej. Wówczas padł remis 1:1. W sobotę w stolicy Armenii doszło do powtórki. Od początku do końca spotkania dominowali piłkarze trenera Santiego Denii, którzy wygrali 2:0, a obie bramki zdobył napastnik Valencii Ferran Torres. Udany rewanż i wygrany finał z Niemcami. Młodzi Hiszpanie znów rządzą w Europie W niedzielnym... czytaj dalej »

Passa trwa

Dla młodych Hiszpanów to ósmy tytuł mistrzów Europy do lat 19. Przy czym to pierwsza hiszpańska generacja piłkarzy, która wygrała Euro U-17, a następnie U-19.

W tym roku La Rojita świętowała także tytuł mistrza Europy do lat 21. Pod koniec czerwca w finale w Udine pokonała Niemców 2:1.

Na pocieszenie dla Portugalczyków pozostaje tytuł króla strzelców dla Goncalo Ramosa. Zawodnik Benfiki zdobył w turnieju cztery bramki.

Polacy odpadli w drugiej rundzie eliminacji, rywalizując w grupie z Francją, Izraelem i Szwajcarią. Zajęli trzecią lokatę, a do turnieju w Armenii awansowali Francuzi, którzy odpadli w półfinale po porażce z Hiszpanią (0:0, karne 3-4).



Wynik finału:

Hiszpania - Portugalia 2:0 (1:0)

Ferran Torres (34, 51)