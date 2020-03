UEFA mówi o ogromnych kosztach. "Przyciśnięci przez niewidzialnego przeciwnika"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

We wtorek, wspólną decyzją UEFA oraz między innymi 55 europejskich federacji, Euro 2020 zostało przełożone o rok (na 11 czerwca - 11 lipca 2021). Dzięki temu zwolniono termin na dokończenie zawieszonych niedawno z powodu pandemii koronawirusa rozgrywek ligowych w poszczególnych krajach, a także pucharów - Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Poniosą ogromne koszty

UEFA potwierdza. Euro przełożone Mistrzostwa... czytaj dalej » "Stoimy na czele sportu, którym żyje i oddycha ogromna liczba ludzi, w tym momencie przyciśnięta przez niewidzialnego i szybkiego przeciwnika. W takich sytuacjach futbolowa społeczność musi wykazać się odpowiedzialnością, jednością, solidarnością i altruizmem" - argumentował decyzję Ceferin, cytowany w oświadczeniu UEFA.

Przełożenie mistrzostw oznacza oczywiście dla UEFA spore straty finansowe, choćby z tytułu niewywiązania się z zawartych wcześniej umów sponsorskich. Jak informował w poniedziałek portal The Athletic, federacja może stracić nawet 300 milionów euro.

Cel nad zyskiem

"Ważne było, aby UEFA, jako organ zarządzający piłką nożną, pokierowała tym procesem i dokonała największego poświęcenia. Przełożenie turnieju wiąże się dla nas z ogromnymi kosztami" - napisano. "Ale dołożymy wszelkich starań, aby nie wpłynęło to na zasadnicze finansowanie piłki nożnej amatorów, kobiet i rozwoju futbolu w naszych 55 krajach. Cel ponad zyskiem był naszą główną zasadą przy podejmowaniu tej decyzji dla dobra europejskiej piłki jako całości" - stwierdził.

Zmartwiony Boniek. "Dzisiaj sobie nie radzimy, nie wiemy, jak z tego wyjść" - UEFA z... czytaj dalej » Ceferin podkreślił, że nie był w stanie sobie wyobrazić przeprowadzenia Euro 2020 przy pustkach na trybunach stadionów oraz w strefach kibica, podczas gdy miłośnicy tego sportu siedzieliby zamknięci i odizolowani w domach. Podziękował wszystkim biorącym udział w rozmowach o przełożeniu turnieju za współpracę i wsparcie.

"Drobne szczegóły zostaną ustalone w nadchodzących tygodniach, ale podstawowe zasady zostały już uzgodnione i jest to duży krok naprzód. Wszyscy pokazaliśmy, że jesteśmy odpowiedzialnymi liderami. Cel nad zyskiem. Udało nam się to dzisiaj" - ocenił.

Podziękował innym federacjom

Szef UEFA wyraził też wdzięczność wobec Konfederacji Piłkarskiej Ameryki Południowej (CONMEBOL) za zgodę na przełożenie również na przyszły rok Copa America.

"Oznacza to, że kluby i ligi w Europie będą miały jak najmniej zakłóceń w zakresie dostępności zawodników. Ta odpowiedzialna decyzja jest mocno doceniana przez całą europejską społeczność piłkarską" - zapewnił.

Ceferin dodał też, że również szef FIFA Gianni Infantino zadeklarował, iż zrobi wszystko co konieczne, by pogodzić terminy w nowym kalendarzu na przyszły rok.

Źródło: SID Prezydentem UEFA jest Aleksander Ceferin