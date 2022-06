Miroslav Klose rozpoczyna kolejny rozdział w karierze

Video: A. Łukaszewicz / TVN24 Wrocław

Mirosław Klose urodził się i mieszkał 6 lat w Opolu

10.07 | - To tutaj Mirosław Klose strzelał pierwsze gole, to w Opolu kiwał pierwszych kolegów, a tata zabierał go na mecze Odry Opole - opowiada autor książki o opolskim klubie piłkarskim. Najbardziej skuteczny strzelec w historii Mundialu, reprezentant Niemiec pierwsze lata spędził na jednym z blokowisk w Opolu. Jego tata grał w lokalnym klubie. To atmosfera na boisku miała skłonić małego Mirka do pracy na boisku. Dlatego społecznicy z Opola proponują: - Nadajmy mu honorowe obywatelstwo naszego miasta.

