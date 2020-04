Najlepszy strzelec mundiali blisko pracy z Lewandowskim

05.04 | Kolejne kluby niemieckiej Bundesligi wznowiły treningi w małych grupach. W poniedziałek do zajęć wrócili m.in. piłkarze broniącego tytułu Bayernu Monachium. Wśród nich nie zabrakło wracającego do zdrowia po kontuzji Roberta Lewandowskiego.

Dotychczasowa umowa Klosego z Bayernem wygasa w lecie. W Niemczech ostatnio pojawiły się doniesienia, że jeśli Bawarczycy nie zaproponują byłemu doskonałemu napastnikowi nowej ciekawej propozycji, to na pewno uczyni to inny klub Bundesligi.

Zgodzili się na współpracę

Lewandowski skasował konkurencję. Wybrano zespół 20-lecia Redakcja... czytaj dalej » Pochodzący z Opola Klose miał fantastyczną karierę piłkarską. Jest m.in. najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata (16 goli) oraz reprezentacji Niemiec (w 137 meczach zaliczył 71 trafień). W Bayernie we wszystkich rozgrywkach zdobył 53 bramki. Na pewno wiele mógłby nauczyć obecnych ofensywnych piłkarzy FCB.

"W 2014 roku Hansi Flick i Miroslav Klose razem zostali mistrzami świata w Brazylii, a teraz jest coraz więcej dowodów na to, że będą wspólnie pracować z pierwszym zespołem Bayernu od przyszłego sezonu" - pisze "Sport Bild".

Zdaniem niemieckich dziennikarzy szkoleniowiec drużyny mistrzów Niemiec chce dodatkowego asystenta. On i Klose zawsze się cenili. W przeszłości pracowali już jako asystent trenera Joahima Loewa i podstawowy napastnik w reprezentacji Niemiec. Teraz ich drogi znowu mogą się połączyć. "Sport Bild" informuje, że Flick i Klose zgodzili się już na przyszłą współpracę.

Decyzja dyrektora

Póki co Klose jest trenerem zespołu młodzieżowego U-17 w Bayernie. Prowadzi go z sukcesami (jego ekipa znajduje się w czołówce rozgrywek), ale chciałby zrobić krok do przodu i od tego lata zacząć pracę z pierwszym zespołem Bawarczyków. Nic dziwnego, że jest gotowy, by osiągnąć porozumienie w sprawie nowego kontraktu z klubem.

Według niemieckich mediów, ostateczna decyzja ma teraz należeć do dyrektora sportowego monachijczyków Hasana Salihamidzicia. Panowie mieli w przeszłości inne zdanie na temat pracy Klosego w klubie. Salihamidzić chciał, by 41-letni trener najpierw przeszedł z U-17 do starszego o dwa lata rocznika. Klose się na to nie zgodził i postawił na swoim. Teraz na pewno liczy, że Bośniak zaproponuje mu upragnioną posadę w pierwszym zespołem.