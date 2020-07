Objął nowy zespół, odszedł po kilku dniach, teraz wraca. Zamieszanie w klubie reprezentanta Polski

11.11.2019 l Kolejny rasistowski skandal w świecie piłki. W niedzielnym meczu ukraińskiej ekstraklasy między Szachtarem Donieck a Dynamem Kijów w Charkowie (1:0) obrażany był Taison, a kiedy Brazylijczyk nie wytrzymał płynących z trybun obelg i zareagował, sędzia wyrzucił go z boiska z czerwoną kartką.

05.09 | - Verba chodził i ciągle gadał o tym meczu. Mówił, że lekko nie będzie, że wygrają z nami. Nie zakładaliśmy się, mówiłem mu: spokojnie, poczekaj do piątku, po meczu pogadamy. Ja wolę mniej gadać - mówił o Benjaminie Verbiciu Tomasz Kędziora w rozmowie z kanałem "Łączy nas piłka".

14.08 | Dynamo Kijów zwolniło w trybie natychmiastowym trenera Aleksandra Chackiewicza. We wtorek ukraiński zespół tylko zremisował 3:3 z FC Brugge i odpadł w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów.

Doświadczony trener, który w środę skończył 75 lat, w zeszłym tygodniu podpisał dwuletni kontrakt z Dynamem, czym naraził się kibicom klubu z Kijowa. Lucescu bowiem wcześniej z powodzeniem przez 12 lat prowadził odwiecznych rywali Dynama - Szachtar Donieck. Osiem razy zdobył z nim mistrzostwo kraju, sześć razy Puchar Ukrainy, a w 2009 roku wywalczył Puchar UEFA.

W poniedziałek rumuński trener wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że praca we "wrogim środowisku" jest dla niego niewyobrażalna, więc się wycofuje. Miał dać mistrzostwo, odszedł po czterech dniach Do przykrej... czytaj dalej »

"Będziemy musieli razem przetrwać"

Prezes klubu, w którym występuje obrońca reprezentacji Polski Tomasz Kędziora, postanowił jednak zawalczyć o trenera.

"Fala emocji kibiców Dynama nie może być czynnikiem decydującym dla przyszłości zespołu gotowego na wyzwania pod Twoim kierownictwem. Oboje podjęliśmy trudną decyzję. Kierownictwo klubu dość świadomie złożyło Ci ofertę, rozumiejąc wszystkie zagrożenia. Będziemy musieli razem przetrwać znacznie więcej burz informacyjnych. Razem podejmujemy nowe wyzwania i razem piszemy wspaniałą historię Dynama" - napisał we wtorek w liście opublikowanym na oficjalnej stronie klubu Surkis.

Na odpowiedź Lucescu nie trzeba było długo czekać. Jeszcze tego samego dnia pojawił się kolejny komunikat doświadczonego szkoleniowca, zaadresowany do prezesa Dynama.



"Mam głęboki szacunek do pana determinacji w procesie rozwoju Dynama. Moje obawy związane były jedynie ze stwarzaniem problemów piłkarskiej rodzinie kijowskiego klubu. Jestem przekonany, że wspólnie osiągniemy dobre wyniki, które radykalnie odmienią stosunek do zatrudnienia mnie" - napisał Rumun, nowy szkoleniowiec wicemistrza kraju.