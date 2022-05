Piłkarze żegnają Mino Raiolę. "Wciąż nie mogę uwierzyć, że zabrałeś mnie z ulicy"

Mino Raiola nie żyje. Odszedł "rekin futbolu" Mino Raiola,... czytaj dalej » 54-letni Włoch zmarł w sobotę, czyli dwa dni po tym, jak media zaczęły donosić o jego pogarszającym się stanie zdrowia. Od kilku miesięcy zmagał się z poważną chorobą płuc. Jego śmierć potwierdziła rodzina.

"Mino walczył do samego końca z taką samą energią jak przy stole negocjacyjnym, gdy starał się chronić swoich piłkarzy" - napisano w oświadczeniu opublikowanym na twitterowym koncie Raioli.

"Nigdy nie zapomnę naszych rozmów"

Włocha zaliczano do najpotężniejszych piłkarskich agentów. Reprezentował m.in. Zlatana Ibrahimovicia, Paula Pogbę i Erlinga Haalanda.

Ten ostatni krótko, aczkolwiek treściwie pożegnał swojego agenta. "Najlepszy" - napisał na Instagramie Norweg, a wpis opatrzył urzekającym zdjęciem ich dwojga.



Emocjonalny hołd swojemu agentowi złożył Moise Kean, który w tym sezonie występuje na wypożyczeniu w Juventusie.

"Wciąż nie mogę uwierzyć, że zabrałeś mnie z ulicy i kazałeś mi nauczyć się tylu zasad w życiu… Szczerze mówiąc, to nie jest dla nas pożegnanie. Gdziekolwiek jesteś, zawsze będziesz w moim sercu. Spoczywaj w pokoju Wielki Szefie" - napisał 12-krotny napastnik reprezentacji Włoch.



Włocha wyjątkowo pożegnał też Hirving Lozano, który w 2019 roku przechodził z PSV do Napoli za blisko 40 mln euro. Raiolę nazwał "jednym ze wspaniałych nauczycieli".

"Miałem szczęście poznać cię i uczyć się od ciebie. Dziś jesteś w lepszym miejscu, bo jestem przekonany, że twoje dziedzictwo bez wątpienia wykracza poza życie. Życie z tobą było jedną z najlepszych rzeczy, jakie mi się przydarzyły. Nigdy nie zapomnę naszych rozmów i wszystkich wspólnych chwil. Ból jest chwilowy, kiedyś przez to przejdę i zniknie, ale twoja pamięć będzie żyła we mnie na zawsze. Dziękuję za wszystko. Uhonoruję twoją pamięć na każdym kroku" - napisał Meksykanin w swoich mediach społecznościowych.



— Hirving Lozano (@HirvingLozano70) April 30, 2022

"Będę tęsknić za tobą, mój agencie, mój najlepszy przyjacielu, moja rodzino. Zawsze będziesz z nami" - to z kolei twitterowi wpis pomocnika AS Roma Henrika Mkhitarjana.



— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) April 30, 2022

Główny rywal też w szoku

Włocha żegnają nie tylko piłkarze z jego stajni. Zrobił to także główny rywal Jorge Mendes. - Jestem zszokowany wiadomością, ponieważ chodzi o przedwczesne i niespodziewane zniknięcie przyjaciela, kogoś, kto zawsze był przykładem w obronie interesów graczy, których reprezentował - powiedział Portugalczyk, który jest agentem m.in. Cristiano Ronaldo.