Milik wspomina zmarnowaną okazję. "Byliśmy bliscy wyeliminowania Liverpoolu"

Taniec, śpiew i niedowierzanie w szatani Liverpoolu. To właśnie tam przeniosło się świętowanie niespodziewanego sukcesu, a nawet, jak mówią niektórzy, cudu. Drużyna Juergena Kloppa pierwszy mecz z Barceloną przegrała 3 do 0. Jednak w rewanżu na Anfield zwyciężyła aż 4 do 0. Tym samym to Liverpool awansował do finału Ligii Mistrzów.

Divock Origi był jednym z dwóch głównych bohaterów zwycięstwa Liverpoolu z Barceloną 4:0 w półfinale Ligi Mistrzów. Belgijski napastnik był zachwycony po sukcesie, jednak nie ukrywał, że jeszcze nie dotarło to do piłkarzy The Reds.

Trener Liverpoolu, Juergen Klopp w samych zachwytach wypowiedział się na temat półfinału Ligi Mistrzów z Barceloną. The Reds pokonali Blaugranę 4:0 i zagrają w finale rozgrywek po raz drugi z rzędu.

Napoli przygotowuje się w Londynie do czwartkowego hitu Ligi Europy przeciwko Arsenalowi. Oto obrazki z treningu „Azzurrich”.

Przed ostatnią kolejką Ligi Mistrzów w grupie C sytuacja była jasna - Liverpool musiał wygrać na Anfield Road z Napoli, by awansować do dalszej fazy rozgrywek, natomiast włoskiej ekipie wystarczał remis.

Cudowna obrona

Nikt tak nie zdominował europejskich pucharów. Anglicy napisali historię Tego w historii... czytaj dalej » Mecz był zaciętym widowiskiem, a do 92. minuty utrzymywał się wynik 1:0. Wówczas Milik stanął przed doskonałą szansą, by wprowadzić swoją drużynę do 1/8 finału LM. Polak znalazł się w sytuacji sam na sam z bramkarzem Alissonem, ale Brazylijczyk jakimś cudem obronił jego strzał.

Minimalne zwycięstwo zespołu Juergena Kloppa dało awans The Reds.

Po kilku miesiącach rywalizacji Liverpool czeka finał rozgrywek z Tottenhamem.



- Szkoda, że nie przeszliśmy fazy grupowej - powiedział Milik w telewizji Sky. - Byliśmy bliscy wyeliminowania Liverpoolu. Mieliśmy swoje szanse w ostatnich minutach meczu z PSG w Paryżu. Była także moja niewykorzystana okazja w końcówce spotkania z Liverpoolem - wspominał polski napastnik.

"Będziemy lepiej przygotowani"

Nie było awansu w elitarnych rozgrywkach, Napoli nie popisało się również w Lidze Europy przeciwko Arsenalowi. W krajowym pucharze odpadło z Milanem, a w Serie A przegrało wyścig o tytuł z Juventusem.



- Żałuję, że nie pokonaliśmy Kanonierów. Niestety, taki jest futbol. Zajęliśmy drugie miejsce w lidze włoskiej, choć nie taki mieliśmy cel. Za to bardzo rozwinęliśmy się jako drużyna i będziemy lepiej przygotowani do przyszłego sezonu - zapowiedział Milik.

Polski zawodnik ma za sobą niezły sezon. W 44 występach w barwach Napoli strzelił 22 gole. Gdyby jednak jego bramka wyeliminowała Liverpool, zostałby bohaterem. Ma czego żałować.