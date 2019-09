Milan z nieba do piekła w cztery minuty, Piątek znowu trafił z karnego

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Fatalna statystyka Ronaldo. Tylko jeden piłkarz gorszy Chociaż Cristiano... czytaj dalej » Z dużym animuszem zaczęli piłkarze Milanu. Niespotykanym dotychczas w tym sezonie. To opłaciło się już w 17. minucie. Z prawej strony boiska dośrodkował Krzysztof Piątek, a faulowany w polu karnym był Rafael Leao. Do jedenastki podszedł Polak i wykorzystał ją w identycznym stylu, jak niecałe dwa tygodnie temu w Weronie. Wtedy Rossoneri wygrali z Hellas 1:0. W stolicy Piemontu tak szczęśliwie się jednak nie skończyło.

Probówali iść za ciosem

W Turynie goście mieli ochotę na więcej. W 20. minucie groźnym strzałem z narożnika pola karnego popisał się Frank Kessie. Dwie minuty później Salvatore Sirigu z trudem obronił główkę Leao, a po chwili musiał interweniować po mocnym strzale Hakana Calhanoglu.

W 54. minucie Piątek miał wyśmienita okazję na podwyższenie wyniku. Miał piłkę w polu karnym i dużo miejsca, ale futbolówka po jego płaskim strzale przeleciała tuż obok słupka. Za całą akcję i podanie należy pochwalić Alessio Romagnolego.

Szybka katastrofa

Wydawało się, że goście z San Siro mają mecz pod kontrolą, ale wszystko posypało się w 72. minucie. Andrea Belotti dostał długie podanie od jednego z kolegów. Przybliżył się z piłką do szesnastego metra i uderzył w kierunku bliższego słupka. Piłka przeszła przez rękę Gianluigiego Donnarummy i wpadła do siatki. Gol ewidentnie obciążający konto włoskiego bramkarza. W szał wpadł rezerwowy golkiper Pepe Reina, który został ukarany czerwoną kartką.

Trzy minuty później Torino wyszło na prowadzenie. Belotti zagrał w pole karne do Simone Zazy. Z jego strzałem poradził sobie Donnarumma, ale z ekwilibrystyczną dobitką Belottiego nie miał już szans. Milan stracił prowadzenie w cztery minuty. W ostatnich minutach był bezsilny, turyńczycy nie mieli problemów z dowiezieniem korzystnego rezultatu do ostatniego gwizdka.

Na pocieszenie kibicom AC Milan pozostaje ta statystyka. Od sezonu 1993/1994 tylko raz Milan wyszedł na murawę młodszą jedenastką - w sierpniu 2017 roku, gdy wygrał z Crotone 3:0. W czwartek w Turynie średnia wieku wyjściowej jedenastki Rossonerich wyniosła 23 lata i 224 dni.

23 years, 224 days - Tonight's is the second youngest starting XI for Milan in Serie A since 1994/95, after the one in Crotone-Milan in August 2017 (23 years and 159 days). Future. #TorinoMilan — OptaPaolo (@OptaPaolo) September 26, 2019

5. kolejka Serie A:

Torino - AC Milan 2:1 (Belotti 72, 76 - Piątek 17)