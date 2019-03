Piątek dał wygraną i dopadł Ronaldo

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

215 - tyle przed sobotnim spotkaniem wskazywał licznik minut Polaka bez gola. To niespełna dwa i pół meczu, żadna czarna seria, ale od styczniowego transferu w Mediolanie takiej przerwy w strzelaniu Piątek nie miał.

Ronaldo odpoczywał, nastolatek strzelał. Juventus bawi się w Serie A W piątkowym meczu... czytaj dalej » Okazja, by ją zakończyć nadarzyła się wyborna. Chievo to zdecydowanie najgorsza drużyna ligi, a skoro jesteśmy przy liczbach, to jeszcze jedna statystyka - werończycy nie trafili do siatki rywali od 405 minut. Takich szans Polak nie zwykł marnować i znów ma ogromne powody do radości.

Dali sobie po razie

Na Stadio Marc'Antonio Bentegodi długo wiało nudą. Milan przeważał, ale dla Piątka znów nie był to komfortowy mecz. Polak nie dostawał piłek, o szansach na gole nie było mowy. Zresztą to samo było udziałem napastnika Chievo Mariusza Stępińskiego.

Gościom ciągle czegoś brakowało. Albo strzał był niecelny, albo zawodziło ostatnie podanie. Impas udało się przełamać po stałym fragmencie gry. Z rzutu wolnego z około 20 metrów trafił Lucas Biglia - przepięknie, w samo okienko.

Źródło: Getty Images Krzysztof Piątek długo nie mógł doczekać się swojej szansy

Milan napoczął rywala, tak się przynajmniej wydawało, ale zamiast kolejnych goli dla mediolańczyków doczekaliśmy się wyrównania. Po strzale głową trafił Fin Perparim Hetemaj. Do przerwy był remis.

Poprawka i gol Piątka

"Polska ma najmocniejszą linię ataku". Zachwyty po golu Milika Arkadiusz Milik... czytaj dalej » Po zmianie stron swojej okazji doczekał się wreszcie Piątek. Napastnik najpierw dał się zatrzymać Stefano Sorrentino, ale już chwilę później, po zagraniu głową Samu Castillejo, ponownie znalazł się sam przed bramkarzem i tym razem już się nie pomylił.

Jeszcze chwila niepewności, sędzia skonsultował się z VAR-em i Polak mógł się cieszyć z 19. gola w sezonie. Tym samym były gracz Genoi dogonił Cristiano Ronaldo i wspólnie z Portugalczykiem przewodzi klasyfikacji strzelców.

Do końca meczu goście przeważali, ale kolejnych goli nie zdobyli. Piątek rozegrał pełne 90 minut.

Milan, dzięki trzem punktom, umocnił się na trzecim miejscu w Serie A. Chievo wciąż jest ostatnie.

Chievo - Milan 1:2

Bramki: Biglia (31'), Piątek (57') - Hetemaj (41')

27. kolejka Serie A:

Juventus - Udinese 4:1

Parma - Genoa 1:0

Chievo - Milan 1:2

niedziela:

Bologna - Cagliari

Frosinone - Torino

Inter - SPAL

Sampdoria - Atalanta

Sassuolo - Napoli

Fiorentina - Lazio