Piątek pomógł przy golu. Milan dalej w kryzysie

W konfrontacji z Lazio, podobnie jak w ostatniej kolejce przeciwko SPAL, Piątek wybiegł w podstawowej jedenastce Milanu.

Polski napastnik w czwartek dostał pierwszą szansę gry w wyjściowym składzie, od kiedy nowym szkoleniowcem Rossonerich został Stefano Pioli. Przez większość meczu ze SPAL był jednak niewidoczny na murawie i zebrał słabe recenzje za swój występ. Mimo tego mediolańczycy zdołali pokonać rywali 1:0 po pięknym trafieniu Suso bezpośrednio z rzutu wolnego.

W niedzielę Polak stanął przed kolejną szansą, by przypomnieć sobie strzelecką formę, którą podbił Półwysep Apeniński w poprzednich rozgrywkach. Tym razem dał swojej drużynie więcej konkretów, choć ostatecznie nie przełożyło się to na zdobycz punktową.

Wymiana ciosów

Lazio otworzyło wynik spotkania w 25. minucie dzięki bramce zdobytej przez niezawodnego Ciro Immobile. Dla reprezentanta Włoch był to jubileuszowy setny gol strzelony dla stołecznej drużyny we wszystkich rozgrywkach.



100 - Ciro #Immobile has netted his 100th goal for Lazio in all competitions (in 147 matches):



77 right-footed

12 headed

11 left-footed



Sniper.#MilanLazio#SerieATIMpic.twitter.com/vCJpRiTNcG — OptaPaolo (@OptaPaolo) 3 listopada 2019





Gospodarze na odpowiedź potrzebowali zaledwie trzech minut. Główną rolę odegrał w tej akcji Piątek, lecz to nie jemu ostatecznie zaliczono gola. Piłka po strzale reprezentanta Polski zmieniła bowiem kierunek lotu po odbiciu od Bastosa i to na jego konto zapisano trafienie na 1:1.

Znów Correa

W niedzielny wieczór ostatni głos należał jednak do gości. Siedem minut przed końcem regulaminowego czasu gry decydujący cios zadał Joaquin Correa, ponownie uciszając trybuny na San Siro.

Podobnie rozstrzygnął się ostatni mecz pomiędzy tymi drużynami w 1/2 finału Pucharu Włoch. Po bezbramkowym rezultacie w Rzymie, trafienie Correi w Mediolanie przesądziło o awansie Lazio do finału Coppa Italia. Tym razem gol Argentyńczyka pozwolił Biancocelestim na wywiezienie kompletu punktów.

Milan zanotował swoją szóstą porażkę w jedenastym spotkaniu sezonu Serie A. W tabeli plasuje się na odległej 12. pozycji, a już w następnej serii spotkań Rossonerich czeka wyjazdowa konfrontacja z Juventusem. Lazio awansowało na czwarte miejsce.

Wyniki meczów 11. kolejki:

AC Milan - Lazio Rzym 1:2

Atalanta Bergamo - Cagliari 0:2

Genoa - Udinese 1:3

Verona - Brescia 2:1

Lecce - Sassuolo 2:2

Fiorentina - Parma 1:1

AS Roma - Napoli 2:1

Bologna - Inter Mediolan 1:2

Torino - Juventus Turyn 0:1

poniedziałek

SPAL Ferrara - Sampdoria Genua