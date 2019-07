Milan znów przegrywa, Piątek ponownie bez gola. "Słaby, bez mocy"

W poprzednim tygodniu, w ramach towarzyskiego turnieju International Champions Cup w Stanach Zjednoczonych Rossoneri przegrali z Bayernem Monachium 0:1. Piątek, który rozegrał mecz w pełnym wymiarze czasowym, zebrał słabe recenzje za występ.

Z Benficą polski snajper znów znalazł się w wyjściowym składzie Milanu. Trener Marco Giampaoli ponownie postawił na system gry z dwójką napastników (obok Piątka zagrał Samu Castillejo) i bez nominalnych skrzydłowych. Piątek skrytykowany za mecz z Bayernem. "Był niewidoczny" Włoskie media... czytaj dalej »

Koncert niewykorzystanych sytuacji

Taktyka nie zawiodła, gorzej było ze skutecznością. Chociaż Milan miał mnóstwo sytuacji podbramkowych, to ani jednej nie zamienił na gola. Swoje okazje miał też Piątek. W 35. minucie napastnik reprezentacji Polski otrzymał piłkę od Hakana Calhanoglu, nie zastanawiał się długo, huknął, ale futbolówka zatrzymała się na bocznej siatce.

Tuż przed przerwą był jeszcze bliżej strzelenia gola. Aż złapał się za głowę, gdy minimalnie pomylił się po podaniu Ricardo Rodrigueza. Jeszcze raz do sytuacji strzeleckiej Polak doszedł w końcówce spotkania. Po strzale z rzutu wolnego Lucasa Biglii piłka odbiła się od poprzeczki, 24-latek dobijał głową, ale spudłował. Mógł to być gol dający Milanowi remis i konkurs rzutów karnych. Benfica niespodziewanie bowiem prowadziła od 70. minuty. Wówczas strzelał Adel Taarabt, piłka odbiła się po drodze od Biglii i wpadła do bramki obok zaskoczonego Jose Reiny. Więcej goli kibice na Gillette Stadium w Foxborough już nie zobaczyli.

Mimo kolejnej porażki, Giampaolo zachowuje spokój.

- Ten wynik niczego nie mówi, nie ma na razie znaczenia i niczego nie zmienia. Gra mogła mi się podobać. Staraliśmy się zdominować naszego przeciwnika. Zrobiliśmy wiele rzeczy lepiej niż w ostatnim spotkaniu. Jestem szczęśliwy z powodu dotychczas wykonanej pracy. Staramy się ją kontynuować. Duch zespołu jest na odpowiednim poziomie - stwierdził po meczu trener Milanu.

Piątkowi się dostało

Poprawę docenia też "La Gazzetta dello Sport", ale krytykuje Piątka. Dziennikarze włoskiego dziennika stwierdzili, że Polak był najsłabszym piłkarzem Milanu. "Trzeba go bardziej zaangażować" - napisali o napastniku, którego w 87. minucie zmienił Daniel Maldini.

Źródło: gettyimages.com Piątek skutecznie powstrzymywany przez graczy Benfiki

Podobnie uważa mediolański portal milannews24, który przyznał Polakowi notę "4,5" w dziesięciostopniowej skali. "Bez formy, słaby i bez mocy. Niewidoczny" - uzasadniono. Najwyżej, na "7,5", oceniono bramkarza Gianluigiego Donnarummę.

Szansę na rehabilitację Polak i jego koledzy z zespołu będą mieć 3 sierpnia. W Cardiff rywalem Rossonerich będzie Manchester United.