Menedżer Arsenalu zakażony koronawirusem. Pilne spotkanie klubów Premier League

Londyński klub w oświadczeniu dodał, że wszystkie osoby, które miały ostatnio kontakt z Hiszpanem, zostaną poddane kwarantannie. Dotyczy to przede wszystkim piłkarzy pierwszej drużyny i sztabu szkoleniowego. Zamknięty już został ośrodek treningowy Arsenalu.

Lewandowski apeluje. "Bądźmy odpowiedzialni" Robert... czytaj dalej » - Poddałem się testowi, jak tylko poczułem się gorzej. Zamierzam wrócić do pracy, gdy tylko dostanę na to zgodę - powiedział Arteta cytowany w oświadczeniu.

Spotkanie klubów Premier League

- Zdrowie pracowników oraz ogółu społeczeństwa jest naszym priorytetem i na tym właśnie się skupiamy. Myślami jesteśmy z Mikelem, który czuje rozczarowanie, ale pozostaje w dobrym nastroju - dodał Vinai Venkatesham, dyrektor Arsenalu.

W obecnej sytuacji Kanonierzy zapowiedzieli, że nie będą mogli rozegrać niektórych zaplanowanych meczów. Władze Premier League zareagowały natychmiast. W krótkim komunikacie - opublikowanym również w czwartek - poinformowały, że w piątek odbędzie się nadzwyczajne spotkanie przedstawicieli rozgrywek z klubami.



Już wcześniej odwołano spotkanie Arsenalu z Manchesterem City, które miało odbyć się 11 marca. Okazało się, że niektórzy zawodnicy Kanonierów mieli kontakt - przy okazji rozegranego 27 lutego meczu Ligi Europy z Olympiakosem - z właścicielem tego klubu Evangelosem Marinakisem. Grekpoinformował we wtorek, że stwierdzono u niego koronawirusa, ale jest pod opieką lekarzy i czuje się dobrze.



Na sobotę Arsenal ma zaplanowany mecz z Brighton, ale prawdopodobnie także zostanie przełożony.