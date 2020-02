"Spodziewałem się go między słupkami". Komiczny samobój po wycieczce bramkarza

Willem II nie zalicza się do holenderskich potentatów, ale akurat trwający sezon ma rewelacyjny. Gracze z Tilburga w rundzie jesiennej potrafili ograć i PSV, i Ajax i obecnie plasują się na czwartym miejscu w tabeli Eredivisie.

Bramkarz między słupkami? Nie zawsze

W niedzielę ekipa prowadzona przez trenera Adrie Kostera liczyła na kolejną niespodziankę, tym razem na stadionie Philipsa w Eindhoven. Nie udało się, tej nie układało się drużynie od samego początku.

Gole dla gospodarzy strzelili Denzel Damfries oraz Ryan Thomas, PSV prowadziło 2:0 i wydawało się, że mecz był rozstrzygnięty. Ale to nie był koniec - piłkarze Willem II w doliczonym czasie dobili się sami. A dokładnie zrobił to Tresor Ndayishimiye.

Belg otrzymał podanie z autu i jak gdyby nigdy nic kopnął piłkę w stronę własnej bramki. Pech chciał, że golkipera Timona Wellenreuthera tam akurat nie było. Stał kilka metrów obok bramki. Skończyło się kuriozalnym trafieniem.

"Komiczny samobój" - napisała stacja ESPN w relacji z meczu.

Do sytuacji po spotkaniu odniósł się też sam pechowiec. - To zwykłe nieporozumienie, zdarza się. Timon wybiegł, bo chciał otrzymać podanie z autu, a ja jako gracz z pola spodziewałem się go między słupkami - tłumaczył przed kamerami Fox Sports.

Dla kibiców Willem wpadka Tresora Ndayishimiye jest tym bardziej bolesna, że 20-letni pomocnik to wielka nadzieja piłki i jeden z najlepszych piłkarzy drużyny. W 17 meczach Eredivisie strzelił cztery gole.