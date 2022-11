Wyjaśniła się przyszłość kapitana Lecha. Spora niespodzianka

Reprezentant Szwecji podpisał umowę we wtorek podczas oficjalnego otwarcia Centrum Badawczo-Rozwojowego we Wronkach, niezwykle nowoczesnego obiektu akademii piłkarskiej poznańskiego klubu. Samo ogłoszenie tej informacji było ogromnym zaskoczeniem dla uczestników uroczystości, tym bardziej, że prezes Piotr Rutkowski wcześniej deklarował, że zatrzymanie snajpera jest raczej poza zasięgiem możliwości Lecha.

Źródło: Getty Images Mikael Ishak przedłużył umowę z Lechem

Ishak pozostaje w Lechu