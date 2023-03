Dziewczyny z atomową energią. Pierwsze takie spotkanie ampfutbolistek w Europie

Marcin Oleksy wygrał w plebiscycie FIFA na najładniejszą bramkę roku. Zobacz, co powiedział o swoim osiągnięciu. Już wiosną do Eurosportu wraca magazyn Power of Sport.

Miliony bramek padają w ciągu roku na tysiącach stadionów. Tysiące z nich jest pięknych. Piękne bramki strzelili w ubiegłym roku i Kylian Mbappe, i Leo Messi, i Cristiano Ronaldo. Jednak na gali FIFA The Best w Paryżu nagrodę im. Ferenca Puskasa zdobył polski ampfutbolista Marcin Oleksy.

To dowód na to, że niemożliwe nie istnieje - mówił Marcin Oleksy, odbierając nagrodę FIFA im. Ferenca Puskasa na najpiękniejszą bramkę roku. Trudno się dziwić takim emocjom, kiedy ampfutbolista w ogólnoświatowym konkursie pokonuje światowe gwiazdy piłki nożnej. Głosowali kibice, ale cieszą się nie tylko oni. Bo nagroda - pierwszy raz przyznana piłkarzowi z niepełnosprawnością - to symboliczne docenienie wszystkich reprezentantów tej dziedziny.

Przyjechały do Warszawy w piątek, od soboty do niedzieli trenowały w hali na Bemowie.

- Wymiana doświadczeń, poziomu zaawansowania, możemy zobaczyć, jak sobie dziewczyny radzą – opowiada Danuta Bujok, jedna z 14 polskich zawodniczek zaproszonych na zgrupowanie.

Przyjechały też piłkarki z Anglii, Niemiec, jedna z Hiszpanii. Ampfutbolistki, kobiety po amputacji nogi, grające w piłkę nożną, wspomagając się kulami.

Dlaczego akurat do Polski?

- Pomysłodawcą jest Mateusz Widłak, prezes Ampfutbol Polska, także szef europejskiej federacji ampfutbolowej. W tym roku uznaliśmy, że skoro w zeszłym roku stworzyliśmy pierwszą taką kadrę w Europie, to miło byłoby zaprosić do nas dziewczyny na Dzień Kobiet i spróbować przenieść kobiecy ampfutbol na inne kraje. No i chcemy mieć w tej Europie z kim grać. Chcemy zarażać inne kraje i dziewczyny – tłumaczy w rozmowie z eurosport.pl Matusik, koordynator w polskiej kadrze.

Na mapie ampfutbolu w Europie Polska dalej jest jedynym punktem z kobiecą drużyną narodową. Tak, jedynym.

Na świecie w sumie takich reprezentacji jest 11. - To między innymi: Indie, Sierra Leone, Kamerun, Kolumbia, Wenezuela, Haiti czy USA – wylicza Matusik.

Źródło: Cyfrasport/Amp Futbol Polska Polska ma jedyną drużynę narodową w Europie

Marcin Oleksy z niespodziewaną wizytą

Polski ampfutbolista triumfuje. Dostał Nagrodę za Bramkę Roku w plebiscycie FIFA Reprezentant... czytaj dalej » W Warszawie były treningi, ale też niezapowiedziany gość, ostatnio gwiazda światowej piłki Marcin Oleksy, zdobywca Bramki Roku w plebiscycie FIFA. Brawo bili mu i podziwiali go na gali w Paryżu Lionel Messi i Kylian Mbappe.

- To była niespodzianka. Do samego końca nawet ja o tym nie wiedziałem, że Marcin nas odwiedzi. Więcej, nieświadome tego były również jego klubowe koleżanki z Warty Poznań obecne na zgrupowaniu. Przez pół godziny trenował z dziewczynami, były zachwycone. Gdy tylko go zobaczyły, od razu miały uśmiech na twarzy. Dał im motywację, jest dla nich autorytetem – wspomina Matusik.

Oleksy w 2010 roku uległ poważnemu wypadkowi. Podczas prac drogowych wjechał w niego samochód osobowy, w szpitalu okazało się, że obrażenia są bardzo rozległe i konieczna była amputacja nogi. Przez dwa lata jeździł na wózku inwalidzkim. Przed tym zdarzeniem był bramkarzem Korony Kożuchów, grającej w czwartej lidze lubuskiej. Powrót na boisko, w nieco innej roli, zajął mu jednak aż dziewięć lat.

Kiedyś z amputowaną nogą wstydził się pokazywać, dzisiaj jest dumny, mówi o sobie "człowiek z misją".

- Uświadomiłem sobie, że mogę być przykładem, który może dać nadzieję ludziom na naprawdę dobre życie – przyznał w "Faktach po Faktach" po powrocie z gali FIFA.

"Dajesz komuś nowe życie"

Również każda z polskich ampfutbolistek ma za sobą życiowy dramat.

- Mamy dziewczyny po wypadkach albo takie, który już się urodziły z wadą kończyn. Jedna pojawiła się na zgrupowaniu niespełna rok po operacji i amputacji. Walczyła z nowotworem, lekarze zabraniali jej uprawiania jakiegokolwiek sportu. W wyniku błędu lekarzy trzeba było amputować nogę, żeby ratować jej życie. Po drugim treningu rozmawiałem z jej rodzicami, niemal płakali. Powiedzieli, że zaczęła znowu wychodzić z koleżankami, zaczęła żyć. To są niesamowite historie, dajesz komuś nowe życie – w głosie Matusika słychać wzruszenie.

Potwierdza, że dziś wszystkie, bez wyjątku, są uśmiechnięte. Tak było na zgrupowaniu, obserwował je z bliska. Z piłką i kulami są gotowe przenosić góry.

- Ampfutbol pojawił się w dobrym momencie, poczułam, że to jest właśnie to. Złapałam bakcyla. Tego brakowało w moim życiu - przyznaje uśmiechnięta Daria Małkowska.

- Zawsze byłam fanką piłki, jak tylko pojawiła się taka okazja, to z niej skorzystałam – dopowiada Marta Rumińska.

- Brakuje skali, żeby oddać ogrom pozytywnej energii, jaka nam towarzyszy. Produkujemy jej na treningach tyle, że jesteśmy jak mała elektrownia atomowa – twierdzi z kolei Marta Kukla.

Jeszcze raz koordynator Matusik: - Współpracowałem z męskim ampfutbolem, ale nie boję się tego przyznać: dziewczyny chyba mają większą energię. Żadna z tych, które pojawiły się na naszych treningach, od amfutbolu nie odeszła. I to jest ich i nasz sukces.