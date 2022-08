Czarny piątek beniaminka. Miedź strzeliła jedyną bramkę, Zagłębie zgarnęło komplet punktów

Lech wygwizdany, trener zdziwiony. "Nie zasłużyli na to" Piłkarze Lecha... czytaj dalej » Początek spotkania należał do Miedzi, która od pierwszego gwizdka śmiało ruszyła do przodu i szybko wypracowała sobie dwie sytuacje bramkowe. Obie miał szansę zakończyć skutecznie Angelo Henriquez. Najpierw jednak w kluczowym momencie źle przyjął piłkę w polu karnym, a choć przy drugiej okazji zrobił już wszystko jak należy, bramkarz gości Kacper Bieszczad popisał się świetną paradą.

Po kwadransie zaatakowało Zagłębie i ładny strzał na bramkę oddał Łukasz Łakomy. Było to o tyle ważne, że od tego momentu zaczęła się zarysowywać przewaga przyjezdnych. Podopieczni trenera Piotra Stokowca opanowali środek pola i dłużej utrzymywali się przy piłce. Lubinianom nie udało się zepchnąć Miedzi do głębokiej defensywy, ale co kilka minut udawało się przedrzeć w pole karne i zagrozić bramce rywali. Najlepszą okazję miał bardzo aktywny Cheikhou Dieng, który z kilku metrów zamiast do siatki trafił w ustawionego na środku bramki Pawła Lenarcika.

Próby kąsania gości

Gospodarze rzadziej posiadali piłkę, ale potrafili wyprowadzić groźny kontratak. Doskonałą okazję miał Olaf Kobacki, ale ostatecznie wyszedł mu ni to strzał, ni to podanie i sam z niedowierzaniem później kręcił głową. Tuż przed przerwą jeszcze lepszą szansę miał Chuca, ale źle przyjął piłkę w polu karnym i nie mógł oddać dobrego strzału.

Druga połowa zaczęła się od ładnej akcji Kobackiego, który ograł Bartosza Kopacza i pognał na bramkę Zagłębia, ale ponownie w kluczowym momencie za daleko wpuścił sobie piłkę i wybiegł za boisko.

Fatalna interwencja

Kilka chwil później prawą stroną zaatakowało Zagłębie. Kacper Chodyna mocno wstrzelił piłkę w pole karne, a tam Jon Aurtenetxe tak interweniował wślizgiem, że trafił do własnej bramki.



52' Ajajaj... Jon Aurtenetxe niefortunnie interweniuje po strzale Łukasza Łakomego i piłka wpada do siatki legniczan...

---

Miedź Legnica KGHM Zagłębie Lubin#MIEZAG — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) August 12, 2022





Piłkarze Miedzi po stracie gola sprawiali wrażenie zupełnie zrezygnowanych. Mieli ogromne problemy nie tylko z przedostaniem się pod pole karne rywali, ale nawet z wyjściem z własnej połowy. Zagłębie z dużą łatwością przejmowało piłkę i atakowało bramkę gospodarzy. Najlepszą okazję miał w tym okresie Chodyna, ale Paweł Lenarcik śmiałym wyjściem uratował swój zespół.

Sytuację nieco zmienili wprowadzeni przez trenera Wojciecha Łobodzińskiego zawodnicy. Miedź potrafiła przedostać się w pole karne gości, ale przy okazji zostawiała więcej miejsce rywalom na kontrataki, które były znacznie groźniejsze. Legniczanie praktycznie ani razu nie zmusili do większego wysiłku bramkarza Zagłębia. Nawet wówczas, kiedy w ostatnich minutach oba zespoły niemal w komplecie stały w polu karnym gości i czekały na wstrzeliwaną przez dwóch obrońców Miedzi piłkę.



Koniec meczu! Derby dla Zagłębia! pic.twitter.com/A4vGt9EvYA — Zagłębie Lubin (@ZaglebieLubin) August 12, 2022





Wynik już się nie zmienił i trzecie w historii ekstraklasy derby Zagłębia Miedziowego wygrali lubinianie. Dla beniaminka z Legnicy była to natomiast trzecia porażka z rzędu i po czterech spotkaniach mają na koncie tylko punkt.

5. kolejka PKO BP Ekstraklasy - wyniki:

Miedź Legnica – KGHM Zagłębie Lubin 0:1 (0:0)

Bramka: Jon Aurtenetxe (53' - samobójcza)