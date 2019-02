Miedź wreszcie strzelała. Nawet do własnej bramki

Od pierwszych minut mecz mógł się podobać, bo obie ekipy starały się grać ofensywnie i akcje szybko przenosiły się z jednej bramki pod drugą. Pierwszy zagrozili bramce rywali goście, kiedy po ładnej wymianie podań na strzał zza pola karnego zdecydował się Urugwajczyk Nico Varela, a Łukasz Sapela odbił piłkę przed siebie, ale zdążył szybko naprawić swój błąd.

Gol i rosnąca przewaga

Kilka chwil później to zawodnicy gospodarzy wypracowali sobie sytuację sam na sam z bramkarzem i pewnie ją wykorzystali. Zaczęło się od podania z głębi pola do Omara Santany, który znalazł się oko w oko z Thomasem Daehne. Hiszpan nie zdecydował się jednak na strzał, ale dograł do nadbiegającego Pawła Zielińskiego, który posłał piłkę do pustej bramki.



Gol zmienił obraz gry, bo jeżeli do tego momentu gra była wyrównana, to teraz zaczęła rosnąc przewaga Miedzi. Legniczanie byli bardziej ruchliwi, szybciej rozgrywali akcje i mieli okazje na podwyższenie prowadzenia. Hiszpan Joan Roman strzelił głową, ale niecelnie, a Zieliński tak dośrodkowywał, że wyszedł z tego strzał i zmierzającą w okienko piłkę nie bez problemów wybił Daehne.



Kiedy wydawało się, że jeżeli padnie kolejny gol, to dla Miedzi, akcję wyprowadziła Wisła i wywalczyła rzut rożny. Po dośrodkowaniu Vareli najwyżej w olbrzymim ścisku wyskoczył Serb Aleksandar Miljković i wpakował piłkę do własnej bramki.



Parę chwil później powinno być 1:2. Po prostopadłym podaniu Igora Łasickiego po raz drugi w tym meczu w sytuacji sam na sam znalazł się Kuświk. Tym razem uderzył od razu mocno i trafił wprost w Sapelę.

Decydujący cios

Po zmianie stron tempo gry spadło i znacznie więcej było walki w środku pola. Częściej przy piłce była Miedź, a Wisła cofnięta na własną połowę szukała szans w kontratakach. W akcjach gości brakowało jednak dokładności, a miejscowi poza dośrodkowaniami nie mieli pomysłu na sforsowanie zagęszczonej defensywy rywali.



Legniczanie naciskali i kwadrans przed końcem meczu ponownie objęli prowadzenie. Po kolejnym dośrodkowaniu Szczepaniak od razu uderzył, piłka trafiła jeszcze w jednego zawodników Wisły i po rękach Daehnego wtoczyła się do siatki. Bramkarz gości próbował jeszcze interweniować, ale sędzia uznał, że piłka minęła linię całym obwodem.



Od tego momentu zaczęły się prawdziwe emocje. Piłkarze Wisły nagle zaczęli szybciej biegać, odważniej atakować i zepchnęli gospodarzy do głębokiej defensywy. Płocczanie nie mieli jednak pomysłu na przebicie się przez mur legniczan i wstrzeliwali piłkę w ich pole karne. Kilka razy mocno się zakotłowało na przedpolu bramki strzeżonej przez Sapelę, ale bramkarz Miedzi nie dał się pokonać.

Miedź Legnica - Wisła Płock 2:1 (1:1)

Bramki: 1:0 Zieliński (22), 1:1 Miljković (43-samobójcza), 2:1 Szczepaniak (74).



Miedź Legnica: Łukasz Sapela - Grzegorz Bartczak, Bozo Musa, Aleksandar Miljković - Paweł Zieliński, Omar Santana (90. Rafał Augustyniak), Borja Fernandez, Juan Camara - Joan Roman (84. Henrik Ojamaa), Mateusz Szczepaniak – Petteri Forsell (73. Fabian Piasecki).



Wisła Płock: Thomas Daehne - Cezary Stefańczyk, Alan Uryga, Igor Łasicki, Angel Garcia - Bartłomiej Sielewski (71. Ariel Borysik), Damian Rasak - Justinas Marazas (46. Jakub Łukowski), Semir Stilic (66. Oskar Zawada), Nico Varela - Grzegorz Kuświk.