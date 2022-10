Przełamanie Stali z Miedzią

Oba zespoły starały się grać podobnie: podchodziły pressingiem i próbowały szybko odbierać piłkę rywalom. Lepiej z taką taktyką radziła sobie Stal. Goście mieli optyczną przewagę, ale początkowo groźnych akcji z obu stron było jak na lekarstwo.

Stal wykorzystała okazje

Obraz gry zmienił się po błędzie Koldo Obiety. Napastnik Miedzi tak wycofywał piłkę do jednego z kolegów, że zagrał wprost pod nogi Adama Ratajczyka. Młodzieżowiec Stali szybko podał do Saida Hamulicia, a ten oddać strzał z ostrego kąta i było 1:0.



Od tego momentu to Miedź uzyskała optyczną przewagę. Legniczanie potrafili dłużej utrzymać się przy piłce, zepchnąć gości do obrony, ale Bartosz Mrozek nadal nie miał co robić. Dopiero po kwadransie od straty gola, po ładnym podaniu Maxime Domingueza, w idealnej sytuacji znalazł się Obieta. Hiszpan tak fatalnie przyjął piłkę, że nawet nie oddał strzału. Była to jedyna okazja Miedzi w pierwszej połowie na zdobycie bramki.

Legniczanie atakowali coraz większą przewagą zawodników, co dawało szanse Stali na wyprowadzanie kontr. I jedna z takich akcji tuż przed przerwą dała gościom dwubramkowe prowadzenie. Arkadiusz Kasperkiewicz zagrał na wolne pole do Ratajczyka, a ten idealnie trafił w samo okienko bramki Pawła Lenarcika.

Nieciekawie po przerwie

Po zmianie stron Miedź próbowała ponownie zepchnąć Stal do obrony, ale tym razem mielczanie już na to nie pozwolili. Goście umiejętnie zagęszczali pole gry, w odpowiednim momencie podchodzili pressingiem i gospodarze byli zupełnie bezradni.

Podopieczni trenera Wojciecha Łobodzińskiego sami ułatwiali rywalom zadanie, bo grali też zadecydowanie za wolno, aby mogli ich zaskoczyć i przebić się w pole karne. Poza kilkoma groźnymi dośrodkowaniami, po których Mrozek musiał interweniować, gospodarze ani razu nie zmusili bramkarza przyjezdnych do większego wysiłku.



Stal była konsekwentna w swoich założeniach, nie kwapiła się do ataków, a bardziej pilnowała wyniku. W ten sposób trzy punkty pojechały do Mielca.

Miedź Legnica - PGE FKS Stal Mielec 0:2 (0:2)



Bramki: 0:1 Said Hamulić (20), 0:2 Adam Ratajczyk (45).