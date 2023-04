Legia dostała zimny prysznic w Legnicy. Lider zachował przewagę

Po 27 seriach spotkań Legia ma na swoim koncie 56 punktów. Jej strata do przewodzącej stawce ekipy z Częstochowy pozostała na poziomie sześciu oczek. Raków w tej kolejce bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Radomiakiem Radom.

Drużyna z Warszawy przystąpiła do potyczki w Legnicy podbudowana serią sześciu kolejnych zwycięstw (licząc z Pucharem Polski). W tym okresie podopieczni trenera Kosty Runjaicia stracili tylko jednego gola. W zupełnie innych nastrojach byli gospodarze. W dziesięciu meczach rozegranych w 2023 roku wygrali tylko raz, a ostatnio przegrali trzy spotkania z rzędu, nie zdobywając w nich żadnej bramki. Zamykająca tabelę Miedź przed poniedziałkową konfrontacją traciła już dwanaście punktów do pierwszego bezpiecznego miejsca w tabeli.

Bycie faworytem na papierze wymaga jednak potwierdzenia tego na boisku, a Legia rozpoczęła ten mecz tak, jakby chciała pomóc legniczanom w walce o utrzymanie. Teoretycznie przeważała, dłużej utrzymywała się przy piłce, ale niewiele z tego wynikało. Na większą uwagę długo mogło zasługiwać najwyżej dośrodkowanie Filipa Mladenovicia, po którym Tomas Pekhart minimalnie pomylił się przy strzale głową. Zaledwie kilka minut po tej sytuacji wynik sensacyjnie otworzył Maxime Dominguez, wykorzystując wielki prezent od gości. Maik Nawrocki niepotrzebnie podawał wówczas w światło bramki do będącego pod presją Dominika Hładuna, a bramkarz stołecznej ekipy stracił piłkę i po chwili było 1:0.

Źródło: Newspix Maxime Dominguez skorzystał z błędu obrony Legii

Kolejny zimny prysznic

Dopiero w końcówce pierwszej połowy stratę odrobił Josue, trafiając do siatki gospodarzy technicznym strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego. Do przerwy faworytów nie było już stać na więcej. Warszawski zespół zakończył tę część spotkania z zaledwie dwoma celnymi strzałami.



Proszę bardzo Pierwszą bramkę @LegiaWarszawa z rzutu wolnego od sierpnia 2018 roku po prostu trzeba zobaczyć!



#MIELEG oglądaj w @canalplusonline!

https://t.co/XjoHZbecsupic.twitter.com/1LI49c0jVJhttps://t.co/5pFjDnp539 — PKO BP Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) April 10, 2023

Wydawało się, że piłkarze Legii po rozmowie z trenerem w szatni wrócą na boisko bardziej skoncentrowani i nie pozwolą już sobie na tak proste błędy z najsłabszą ekipą rozgrywek. Tymczasem zaledwie pięć minut po wznowieniu gry przyjezdni po raz drugi w tym meczu dali się zaskoczyć, gdy piłkę do ich bramki z bliska skierował Chuca.

Źródło: Newspix Chuca odzyskał prowadzenie dla Miedzi

Wicelider tabeli po tym golu miał jeszcze dużo czasu na odwrócenie losów spotkania, lecz nie potrafił poważnie zagrozić rywalom. Legioniści stwarzali sobie zbyt mało okazji podbramkowych, by liczyć na jakąkolwiek zdobycz, ale w końcówce uśmiechnęło się do nich szczęście. W doliczonym czasie gry Hubert Matynia trącił piłkę ręką we własnym polu karnym, a jedenastkę na gola zamienił Josue.

Remis 2:2 nie mógł satysfakcjonować żadnej ze stron. Miedź co prawda zdołała jeszcze po raz trzeci tego dnia pokonać Hładuna, ale trafienie nie zostało uznane z powodu pozycji spalonej po analizie VAR.

Miedź Legnica – Legia Warszawa 2:2 (1:1)

Bramki: 1:0 Maxime Dominquez (27), 1:1 Josue (41), 2:1 Chuca (50), 2:2 Josue (90+5-karny).

Żółta kartka – Miedź Legnica: Damian Tront, Jurich Carolina, Dimityr Wełkowski, Nemanja Mijuskovic, Maxime Dominquez; Legia Warszawa: Maik Nawrocki, Yuri Ribeiro.

Sędzia: Damian Kos (Gdańsk). Widzów: 5 797.

Miedź Legnica: Mateusz Abramowicz – Levent Gulen, Nemanja Mijuskovic, Andrzej Niewulis, Jurich Carolina – Dawid Drachal (75. Giannis Masouras), Damian Tront, Chuca (90+2. Santiago Naveda), Maxime Dominquez, Dimityr Wełkowski (90+2. Hubert Matynia) - Angelo Henriquez (71. Luciano Narshingh).

Legia Warszawa: Dominik Hładun – Maik Nawrocki (62. Artur Jędrzejczyk), Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro – Makana Baku (62. Paweł Wszołek), Bartosz Slisz (78. Jurgen Celhaka), Bartosz Kapustka (62. Carlitos), Josue, Filip Mladenovic - Ernest Muci, Tomas Pekhart (78. Maciej Rosołek).