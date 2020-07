Lech się przeliczył. Operacja i długa przerwa bramkarza

Van der Hart był bohaterem półfinałowego meczu Pucharu Polski, w którym Lech w Poznaniu przegrał po rzutach karnych z Lechią Gdańsk (3-4). W serii jedenastek Holender doznał urazu barku, ale mimo to walczył do samego końca.



Pierwotnie lekarze zakładali, że nie będzie potrzebna operacja, a bramkarz będzie mógł wrócić do treningów po ok. sześciu tygodniach rehabilitacji. Okazało się jednak, że zabieg był konieczny.

Dwóch Polaków w kolejce do bramki

- Nie przesądzaliśmy tego od początku, bo są sytuacje, w których leczenie zachowawcze pomaga. Od początku mówiliśmy także, że skorzystamy również z konsultacji zagranicznych. Po nich już byliśmy stuprocentowo pewni, że potrzebny jest zabieg, który odbył się we wtorek w Holandii. Wszystko się udało. Teraz Mickiego czeka żmudna rehabilitacja, a przerwa w grze potrwa około pięciu miesięcy - powiedział szef sztabu medycznego Lecha Krzysztof Pawlaczyk, cytowany przez oficjalną stronę klubową.



Van der Hart w niedawno zakończonym sezonie zagrał w 39 spotkaniach w lidze i Pucharze Polski. Kandydatami na jego zastępstwo są Filip Bednarek (ostatnio występujący w SC Heerenveen), który w czerwcu podpisał kontrakt z poznańskim klubem oraz Miłosz Mleczko, grający dotychczas w drugoligowym zespole rezerw.