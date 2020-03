Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił apelację Platiniego

19.06 | Michel Platini nie miał sobie nic do zarzucenia podczas przesłuchania dotyczącego okoliczności przyznania Katarowi organizacji mistrzostw świata w 2022 roku. Były francuski piłkarz, a później szef UEFA i wiceprezydent FIFA, zeznawał w sprawie podejrzeń o możliwą korupcję. Francuska Agencja Prasowa AFP podaje, że został wypuszczony na wolność.

FIFA domaga się od Platiniego zwrotu pieniędzy Komitet... czytaj dalej » Trybunał oświadczył, że - biorąc pod uwagę ciężar przewinienia, wysokie stanowisko Francuza w organach futbolowych oraz potrzebę przywrócenia dobrego imienia sportu i FIFA - odsunięcie go na cztery lata od działalności związanych z piłką nożną nie wydaje się nadmierną ani też arbitralną karą.

Decyzja sądu w praktyce uniemożliwia Platiniemu dochodzenie od UEFA jego zdaniem "przewidzianego w umowie" zaległego wynagrodzenia i premii. Ich łączną wartość szacuje się na około 7 milionów euro.

Kolejna przegrana sprawa

To kolejna prawna porażka Platiniego. Wcześniej przegrywał w różnych instancjach w FIFA, w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu oraz przed Szwajcarskim Sądem Najwyższym.

64-letni obecnie Platini został wybrany na prezydenta UEFA w 2007 roku. W 2015 ukarano go, ponieważ cztery lata wcześniej przyjął w niejasnych okolicznościach dwa miliony franków szwajcarskich od ówczesnego szefa FIFA Josepha Blattera. Obaj mężczyźni zaprzeczali nadużyciom. Początkowo kara Francuza miała trwać osiem lat, ale została później skrócona do czterech i 6 października 2019 roku dobiegła końca. Musi zapłacić FIFA grzywnę w wysokości 60 tys. franków, żeby mógł wrócić do działalności w piłce nożnej.