Polski talent opuszcza akademię Barcelony. Trudna decyzja rodziny

Żuk mimo bardzo młodego wieku zdążył już wyrobić sobie solidną markę na Półwyspie Iberyjskim. Przyszedł na świat w 2009 roku w Katalonii, a już w 2016 dołączył do La Masii. Nietuzinkowe umiejętności od początku wyróżniały go na tle utalentowanych rówieśników. Często porównywano go do innego wychowanka tej słynnej akademii, Andresa Iniesty. Niemcy pewni, będzie lepsza oferta za Lewandowskiego. "Barcelona może więcej" Przełom?... czytaj dalej »

Klub chciał go zatrzymać

Żuk już jako dziewięciolatek był związany umową sponsorską z jedną z największych firm odzieżowych na świecie. W ubiegłym roku był jednym z kapitanów drużyny do lat 12. Świetnie zapowiadającą się przygodę w Barcelonie musiał jednak przerwać ze względów rodzinnych.

Pierwsze doniesienia o jego możliwym odejściu z La Masii pojawiły się już kilka miesięcy temu, a teraz zostały oficjalnie potwierdzone przez samego zawodnika. Poinformował on na Instagramie, że wspólnie z rodziną wraca do Polski.

"Klub chciał, abym został i kontynuował tutaj, lecz w takim wieku jak dziś jestem i na taką odległość jest to trudne, niemożliwe dla mnie i mojej rodziny. Myślę, że jak będę starszy i będą ku temu możliwości to tak. Futbol to moja pasja, ale dziś mam tylko 13 lat i chcę mieszkać z rodziną" - wyjaśnił w mediach społecznościowych utalentowany pomocnik.



Sí al futur, MICHAL ZUKpic.twitter.com/8z2LYAlKzw — CRUYFFISMO (@1899Gallego) October 5, 2021

Żuk poprosił również w swoim wpisie, by nie krytykować nikogo za tę decyzję.

"Nigdy nie myślałem, że moment taki może nastąpić, ale życie jest, jakie jest i trzeba zaakceptować to, co nas spotyka" – napisał 13-latek.

Podkreślił, że kiedyś będzie chciał wrócić do Hiszpanii, bo właśnie w tym kraju piłka nożna została jego pasją.

Z rodziną do Polski wróci też młodszy brat Michała - Miłosz, który trenował w młodzieżowym zespole Girony.