Michał Skóraś oficjalnie piłkarzem Club Brugge

"Ponad 100 meczów w barwach Lecha Poznań, mistrzostwo Polski, ćwierćfinał Ligi Konferencji Europy, debiut w reprezentacji Polski i gra na mundialu. Lech Poznań oraz Club Brugge osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Michała Skórasia. Skrzydłowy stanie się piłkarzem belgijskiego klubu 1 lipca" - napisał Lech w oświadczeniu w środowe popołudnie.



Lech Poznań oraz Club Brugge osiągnęły porozumienie w sprawie transferu Michała Skórasia. Skrzydłowy stanie się piłkarzem belgijskiego klubu 1 lipca. pic.twitter.com/Z2QSSbp3rv — Lech Poznań (@LechPoznan) April 26, 2023

Jak podała oficjalna strona belgijskiej drużyny, 23-letni ofensywny pomocnik podpisał czteroletni kontrakt obowiązujący do lata 2027 roku. Przypomniano, że z Lechem świętował tytuł mistrzowski, a w trwającym sezonie Ligi Konferencji miał udział aż przy 11 golach, strzelając aż siedem z nich i cztery razy asystując.



May present you: our newest winger.



Welcome, Michał Skóraś!



https://t.co/QVSjmvEjyGpic.twitter.com/lGXZkCeXKo — Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 26, 2023

Ile Lech zarobi na transferze Michała Skórasia?

Emocje w Radomiu. Lech uratował punkt Lech Poznań... czytaj dalej » Kluby nie podały kwoty transferu. Ta pada natomiast w belgijskich mediach. Według portalu nieuwsblad.be jest to "co najmniej sześć milionów euro", hln.be precyzuje, że jest to sześć milionów euro "plus ewentualne premie".

Będzie to zatem trzeci najwyższy transfer z Lecha Poznań. Więcej kosztowali tylko Jakub Moder (11 mln) i Jakub Kamiński (10 mln).

Pierwsze ze źródeł podkreśla, że przyjście Skórasia jest pierwszym oficjalnym wzmocnieniem Clubu Brugge, ale Belgowie są już także dogadani z odchodzącym z Barcelony, 18-letnim napastnikiem Victorem Barberą.

Club Brugge fazę zasadniczą belgijskiej ekstraklasy zakończył na czwartym miejscu i awansował do grupy mistrzowskiej, w której rozegra jeszcze sześć meczów. Strata drużyny do prowadzącego Genku to jednak aż osiem punktów.

Skóraś w obecnym sezonie błyszczał nie tylko w europejskich pucharach. W rozgrywkach ekstraklasy zanotował osiem goli i jedną asystę w 27 meczach. W reprezentacji Polski zagrał dotąd czterokrotnie, w tym raz w meczu mundialu (przeciwko Argentynie).