Kucharczyk znalazł nowy klub. Będzie grał w lidze rosyjskiej

28-letni Kucharczyk od 1 lipca - po wygaśnięciu kontraktu z Legią - był tzw. wolnym graczem. Jak poinformowała agencja menedżerska INNfootball, umowa została zawarta do 30 czerwca 2020 z opcją przedłużenia o rok.



Z kolei Ural w oryginalny sposób zapowiedział w poniedziałkowe południe ten transfer. Klub zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie przedstawiające zacienioną sylwetkę Kucharczyka podpisującego kontrakt. Jak napisano tajemniczo, wkrótce zostanie ogłoszone "kim on jest". Dodano, że to m.in. reprezentant kraju i piłkarz, który trenował u Stanisława Czerczesowa (Rosjanin prowadził Legię przez dużą część sezonu 2015/16).



Совсем скоро объявим новичка! Догадаетесь кто он?



Игрок сборной

Тренировался у Станислава Черчесова

Забивал «Спартаку» pic.twitter.com/bDgjj7MODR — ФК Урал (@FCURAL) July 22, 2019





Trofea z Legią

Kucharczyk przez dziewięć lat gry w barwach warszawskiego zespołu zdobył pięć tytułów mistrza kraju i sześciokrotnie triumfował w Pucharze Polski. Jest wychowankiem Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. W reprezentacji Polski, w latach 2011-15, wystąpił dziewięć razy i zdobył jedną bramkę.



Po dwóch kolejkach rosyjskiej ekstraklasy Ural jest liderem z kompletem punktów. Od niedawna piłkarzem drużyny z Jekaterynburga jest również Rafał Augustyniak.