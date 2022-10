Błyszczy w Niemczech i walczy o mundial. Może okazać się największym wygranym ostatniego etapu selekcji

Karbownik dotychczas zaliczył tylko trzy występy w pierwszej kadrze Biało-Czerwonych i to w 2020 roku, ale może okazać się największym wygranym ostatniego etapu selekcji przed mundialem. Z powodzeniem radzi sobie na lewej obronie i wahadle, a są to jedne z najsłabiej obsadzonych pozycji w polskiej reprezentacji. Może też zagrać w środku pomocy. Mundial 2022. Kiedy mecze Polaków? Terminarz i wyniki grupy C Piłkarska... czytaj dalej »

Odżył w Duesseldorfie

Jeszcze rok temu nikt nie pomyślałby nawet o Karbowniku w kontekście wyjazdu na mistrzostwa świata. W dorosłej kadrze zadebiutował on jesienią 2020 roku za kadencji Jerzego Brzęczka. Miał wówczas za sobą udane występy w barwach warszawskiej Legii, ale po odejściu do angielskiego Brighton & Hove Albion słuch o nim niemal zaginął. Przebicie się do kadry drużyny Premier League okazało się zbyt wymagającym wyzwaniem dla młodego gracza o skromnych warunkach fizycznych. Szukał on swojej szansy na wypożyczeniu w Olympiakosie Pireus, ale i tam grał sporadycznie.

W ostatnim oknie transferowym piłkarz Brighton udał się na kolejne wypożyczenie, tym razem do 2. Bundesligi i okazało się to strzałem w dziesiątkę.

Karbownik rozegrał w tym sezonie osiem spotkań na zapleczu niemieckiej ekstraklasy, a jego średnia nota w magazynie "Kicker" wynosi 2,75 (im niższa, tym lepsza). W całym zespole nikt nie może obecnie pochwalić się lepszą średnią. Polak już dwukrotnie znalazł się w jedenastce kolejki. Za niedzielny mecz z Karlsruher SC (2:0) został oceniony na 2. Tyle samo otrzymał jedynie strzelec obu goli Kristoffer Peterson. Obie bramki zdobył zresztą po asystach Polaków - Karbownika i Dawida Kownackiego, który również bardzo dobrze spisuje się w tych rozgrywkach.

Źródło: Getty Images Michał Karbownik trzykrotnie zagrał w pierwszej reprezentacji Polski

Sygnał dla Michniewicza

W reprezentacji Polski trener Michniewicz próbował już różnych zawodników na lewej obronie i wahadle, ale żaden nie spisał się na tyle dobrze, by być pewniakiem do gry na mundialu. Selekcjoner sprawdzał na tych pozycjach takich graczy, jak: Bartosz Bereszyński, Arkadiusz Reca, Tymoteusz Puchacz czy Nicola Zalewski. Młody pomocnik Romy dostał szansę na lewej stronie w ostatnich spotkaniach Ligi Narodów, lecz najlepiej prezentuje się on w ofensywie, a Karbownik potrafi łączyć to z solidną obroną.

Michniewicz jak dotąd ogłosił nazwiska 47 piłkarzy, którzy znaleźli się w szerokiej kadrze na tegoroczne mistrzostwa świata. Do 26-osobowej ekipy na turniej mogą trafić tylko zawodnicy z tej listy. Ostateczna reprezentacja zostanie zaprezentowana 10 listopada.

Szeroka kadra reprezentacji Polski na MŚ w Katarze:

bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Spezia, Włochy), Kamil Grabara (FC Kopenhaga, Dania), Radosław Majecki (Cercle Brugge, Belgia), Łukasz Skorupski (Bologna, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn, Włochy);

obrońcy: Jan Bednarek (Aston Villa, Anglia), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua, Włochy), Paweł Bochniewicz (sc Heerenveen, Holandia), Matty Cash (Aston Villa, Anglia), Paweł Dawidowicz (Hellas Werona, Włochy), Kamil Glik (Benevento, Włochy), Robert Gumny (FC Augsburg, Niemcy), Michał Helik (Huddersfield Town, Anglia), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Jakub Kiwior (Spezia, Włochy), Maik Nawrocki (Legia Warszawa), Tymoteusz Puchacz (Union Berlin, Niemcy), Arkadiusz Reca (Spezia, Włochy), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63, Francja).

pomocnicy: Krystian Bielik (Birmingham City, Anglia), Patryk Dziczek (Piast Gliwice), Przemysław Frankowski (RC Lens, Francja), Jacek Góralski (VfL Bochum, Niemcy), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Kamil Jóźwiak (Charlotte FC, USA), Jakub Kamiński (VfL Wolfsburg, Niemcy), Michał Karbownik (Fortuna Duesseldorf, Niemcy), Mateusz Klich (Leeds United, Anglia), Kacper Kozłowski (Vitesse Arnhem, Holandia), Grzegorz Krychowiak (Al-Shabab, Arabia Saudyjska), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Karol Linetty (FC Torino, Włochy), Mateusz Łęgowski (Pogoń Szczecin), Jakub Piotrowski (Łudogorec Razgrad, Bułgaria), Michał Skóraś (Lech Poznań), Damian Szymański (AEK (Ateny), Grecja), Sebastian Szymański (Feyenoord Rotterdam, Holandia), Nicola Zalewski (AS Roma, Włochy), Piotr Zieliński (SSC Napoli, Włochy), Szymon Żurkowski (Fiorentina, Włochy);

napastnicy: Adam Buksa (RC Lens, Francja), Dawid Kownacki (Fortuna Duesseldorf, Niemcy), Robert Lewandowski (FC Barcelona, Hiszpania), Arkadiusz Milik (Juventus Turyn, Włochy), Krzysztof Piątek (Salernitana, Włochy), Karol Świderski (Charlotte FC, USA).