Karbownik show w Niemczech. Znajdzie się w kadrze Polaków na mistrzostwa?

Karbownik załapie się do kadry na mundial?

To był popisowy wieczór Karbownika w starciu dwóch klubów zaplecza 1. Bundesligi. Już po 16 minutach miał na koncie dwie asysty - najpierw przy trafieniu Kristoffera Petersona, a potem dośrodkowując piłkę na głowę rodaka Dawida Kownackiego, dla którego był to łącznie szósty gol w tym sezonie.

21-latek brał też udział przy bramce ustalającej wynik na 3:0 w doliczonym czasie pierwszej połowy autorstwa Emmanuela Iyohy. Tym razem kluczowe podanie wykonał Kownacki, który grał do 72. minuty. Zawodnikiem meczu został wybrany, co nie może dziwić, Karbownik, zmieniony w 85. minucie.



Man of the match #f95#SSVF95#DFBPokalpic.twitter.com/OcSMlwvocv — Fortuna Düsseldorf (@f95) October 19, 2022





- Bardzo się cieszę, że w ostatnim czasie otrzymuję tak dużo minut w podstawowej jedenastce. Ale najważniejszą rzeczą dzisiaj jest wygrana - stwierdził bohater spotkania.

Dla niego był to szósty mecz z rzędu od pierwszej minuty. Za środowy występ zebrał sporo pochwał od niemieckich mediów.

Dziennikarze fachowego tygodnika "Kicker" ocenili go, podobnie jak Kownackiego, na "dwójkę" (w skali 1-6, gdzie 1 jest najlepszą oceną). Były to najwyższe noty w zespole Fortuny.

Na "jedynkę" Karbownik zasłużył od dziennikarzy "Duesseldorf Nachrichten". "Jako rezerwowy lewy obrońca 21-letni Polak zrobił wrażenie po kontuzji Nicolasa Gavory'ego. Wydajność, klasa" - uzasadnili swój wybór.

W starciu z Regensburgiem Karbownik zagrał jako lewy obrońca. W ostatnich dniach miał też okazję grywać na pozycji środkowego pomocnika. '

- Zacząłem raz w środku pomocy i podobało mi się. Ale lewy obrońca to też pozycja dla mnie. Szybkość to moja mocna strona. To najważniejsza rzecz na boisku i korzystam z niej - podkreślił piłkarz w rozmowie z dziennikarzami. Karbownik ponownie wypożyczony. Trafił na zaplecze Bundesligi Michał Karbownik... czytaj dalej »

Awans last minute?

Kto wie, czy ostatnimi występami Polak nie wywalczył sobie miejsca w szerokiej kadrze reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze, którą Czesław Michniewicz ogłosi w czwartek. Zwłaszcza że selekcjoner ma problem z obsadą lewej strony obrony - kontuzjowany jest Arkadiusz Reca, a w Unionie Berlin bardzo rzadko gra Tymoteusz Puchacz. Karbownik mógłby być godnym zmiennikiem lewego wahadłowego kadry - Nicoli Zalewskiego. Uniwersalność - to może być cecha, która przekona trenera do powołania.

Dla młodego piłkarza byłby to ogromny sukces po ostatnich niepowodzeniach. Po odejściu z Legii Warszawa trafił do Brighton (podobnie jak Jakub Moder z Lecha Poznań). Do składu Mew przebić się jednak nie potrafił. Grał tylko w meczach pucharowych, ale o debiucie w Premier League nie było mowy.

Pod koniec sierpnia 2021 roku trafił do Olympiakosu Pireus. W Grecji jego sytuacja niewiele się poprawiła.

Ostatni występ z orzełkiem na piersi (z trzech) w seniorskiej kadrze Karbownik zanotował w październiku 2020 roku w Lidze Narodów z Bośniakami.