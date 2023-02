Bayern o krok od kosztownego transferu trenera. "Sześciocyfrowa kwota"

Pracujący do tej pory w TSG Hoffenheim Rechner ma zastąpić zwolnionego przed kilkoma dniami Toniego Tapalovicia. Ten ostatni miał być skonfliktowany z pierwszym szkoleniowcem mistrza Niemiec Julianem Nagelsmannem, a pretensje w związku z decyzją klubu miał między innymi aktualny golkiper Bawarczyków Manuel Neuer, prywatnie przyjaciel Tapalovicia. "Czuję się, jakby wyrwano mi serce". Neuer atakuje Bayern Manuel Neuer... czytaj dalej »

Rechner blisko Bayernu, kwota szokuje

Niemieckie media twierdzą, że bardzo blisko objęcia wolnego stanowiska jest Rechner, który pracował już w sztabie Nagelsmanna w Hoffenheim.

Jednak by 42-latek trafił do Bayernu, lider Bundesligi musi głęboko sięgnąć do kieszeni. Umowa Niemca z poprzednim klubem obowiązuje bowiem do końca czerwca 2026 roku.

Według informacji "Kickera" Bawarczycy, chcąc go pozyskać, muszą wyłożyć na stół "sześciocyfrową kwotę". Mówiąc prościej, kwota transferu ma wynieść kilkaset tysięcy euro.

Z pierwszą drużyną Hoffenheim Rechner pracuje od 2015 roku. W trakcie swojej kariery prowadził takich bramkarzy jak Koen Casteels, Gregor Kobel czy Oliver Baumann. W przeszłości był także w sztabie szkoleniowym Stefana Kuntza w reprezentacji Turcji.