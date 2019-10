Stał poza boiskiem, a spowodował rzut karny. "Coś nowego w piłce nożnej"

Dostał piłką w twarz, sędzia widział rękę. Kontrowersyjny karny i gol w doliczonym czasie - To nie do... czytaj dalej » Była 37. minuta. Miejscowi piłkarze prowadzili po golu Jae-Sung Lee, ale coraz lepiej zaczęli prezentować się zawodnicy z Bochum.

Piłka była jeszcze na boisku

Napastnik gości Silvere Ganvoula próbował strzelać na bramkę kilończyków. Zrobił to bardzo nieudanie i piłka zmierzała poza linię końcową. W pewnym momencie zatrzymał ją rozgrzewający się za boiskiem Michael Eberwein, a więc rezerwowy zawodnik Holstein Kiel. Zrobił to jednak w momencie, gdy futbolówka cały obwodem nie opuściła jeszcze boiska.

Sędzia Timo Gerach przerwał mecz i zaczął sprawdzać całą sytuację na powtórce wideo. Po chwili konsultacji z sędziami nadzorującymi system VAR zdecydował się podyktować rzut karny dla gości. Na trybunach i w zespole Holstein Kiel zapanowała konsternacja. Decyzja nie została jednak zmieniona.

Do piłki podszedł Ganvoula i tym razem zaprezentował zdecydowanie lepszy strzał. Przyjezdni doprowadzili do wyrównania.

- OK, czasami w piłce nożnej dzieje się coś nowego - skomentowano na twitterowym koncie Holstein Kiel.



Acaba de pasar algo alucinante en la 2. Bundesliga. Un delantero del Bochum disparó un tiro desviado del arco, pero un suplente del Kiel, que calentaba en el fondo, decidió parar la pelota antes que saliera… ¡Y ESO PROVOCÓ UN PENAL! pic.twitter.com/cjUJrvMFLj — Raúl Muñoz (@RaulMunozMX) October 25, 2019





Pierwszy raz dotknął piłki

Co ciekawe, sprawca zamieszania 23-letni Eberwein to wychowanek Bayernu Monachium, który nie miał jeszcze okazji zadebiutować w 2. Bundeslidze. Do zespołu Holstein trafił podczas ostatniego okresu transferowego z występującej w trzeciej lidze Fortuny Koeln.

Nie doczekał się jeszcze debiutu w nowym zespole. Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że w piątek po raz pierwszy dotknął piłki na poziomie drugiej Bundesligi.

Dziwnie stracony gol nie podłamał miejscowych. W 52. minucie drugą bramkę zdobył dla nich Janni Sera. Do końca wynik już się nie zmienił.

- Po spotkaniu i naszej wygranej możemy się z tego śmiać, ale Michael prawdopodobnie teraz będzie musiał się zapoznać ze wszystkimi przepisami. Coś takiego nie może się już po prostu powtórzyć – powiedział trener Holstein Kiel Ole Werner.

Po tym zwycięstwie jego podopieczni są na szóstym miejscu w tabeli 2. Bundesligi. W 11 meczach zanotowali cztery zwycięstwa, dwa remisy i pięć porażek. VfL Bochum jest w strefie spadkowej.