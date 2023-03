Mesut Oezil zakończył karierę

Video: Łukasz Kisłow / Fakty Online

19.07.2014 | Mesut Oezil sfinansował operacje 23 dzieci z...

Piłkarz Arsenalu Londyn i niemieckiej reprezentacji zapłacił za operacje dzieci w szpitalu w Brazylii. Placówka umieszczona jest w dżungli w Coroacie. Jedenaście już się odbyło. „Na początku pojawił się pomysł, by stworzyć swoją własną jedenastkę. To znaczy sfinansować jedenaście operacji, ale wygraliśmy mistrzostwo dzięki silnej kadrze i dlatego postanowiłem zwiększyć tę liczbę do 23, czyli tyle ile liczy nasza reprezentacja piłkarzy” – powiedział Oezil

