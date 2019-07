Oezil i Kolasinac zaatakowani przez nożowników. Bośniak bronił kolegi gołymi rękami

Prezydent Erdogan świadkiem na ślubie Oezila Piłkarz Arsenalu... czytaj dalej » W czwartkowe popołudnie przyjaźniący się od dzieciństwa zawodnicy poruszali się po mieście mercedesem klasy G, za kierownicą siedział Oezil. W pewnym momencie za samochodem pojawiła się dwójka ubranych na czarno, uzbrojonych mężczyzn, jadących na skuterach. Celem napadu miało być luksusowe auto. Kradzież udało się udaremnić głównie dzięki odwadze Kolasinaca.

Oezil był absolutnie przerażony

Reprezentant Bośni i Hercegowiny wyskoczył z mercedesa i rzucił się w stronę przestępców z gołymi rękami. Najpierw 26-latek przepędził mężczyznę znajdującego się przed maską, później zajął się tym atakującym od tyłu. Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych, widać jak drugi z nożowników zamachuje się na Kolasinaca, ale szczęśliwie go nie trafia.





Kilka sekund później Bośniak był już z powrotem w aucie. Gracze Arsenalu, będąc dalej ściganymi, przejechali kolejnych kilkaset metrów, porzucili auto na środku drogi i biegiem rzucili się do tureckiej restauracji Likya, gdzie Oezil jest częstym gościem. Tam do pomocy włączyli się kelnerzy i kucharze. Przestępcy odjechali z niczym, cała sytuacja przypominała sceny z gangsterskiego filmu.

Relacje świadków, do których dotarł angielski "Daily Mail", są dramatyczne. - Mesut wyglądał na absolutnie przerażonego. Walczył o życie, "Widziałem ich znikających w drzwiach restauracji, a napastnicy byli tylko kilka kroków za nimi", "Bóg wie, co by się stały, gdyby ich dopadli. Pewnie posiekaliby ich na strzępy" - to tylko niektóre ze stwierdzeń.

"Nikt nie został aresztowany"

Oświadczenie w sprawie zdążyła już wydać policja. "Zostaliśmy wezwani krótko przed godziną 17.00, po doniesieniach o próbie kradzieży. Donoszono, że dwie osoby na motocyklach próbowały obrabować mężczyznę. Kierowca wraz ze swoim pasażerem zdołali uciec i udali się do restauracji, gdzie funkcjonariusze rozmawiali z nimi. Nikt nie został aresztowany" - czytamy.