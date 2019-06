Sezon słaby, impreza z wielką pompą. Oezil poślubił miss Turcji

Piłkarz Arsenalu Londyn i niemieckiej reprezentacji zapłacił za operacje dzieci w szpitalu w Brazylii. Placówka umieszczona jest w dżungli w Coroacie. Jedenaście już się odbyło. „Na początku pojawił się pomysł, by stworzyć swoją własną jedenastkę. To znaczy sfinansować jedenaście operacji, ale wygraliśmy mistrzostwo dzięki silnej kadrze i dlatego postanowiłem zwiększyć tę liczbę do 23, czyli tyle ile liczy nasza reprezentacja piłkarzy” – powiedział Oezil

Po męczącym i przede wszystkim nieudanym sezonie, w życiu Oezila w końcu zaświeciło słońce. W piątek zawodnik wziął ślub ze zwoją wieloletnią partnerką Amine Gulse.

Wychodząc z urzędu parze towarzyszyło mnóstwo gości oraz kibiców, nie zabrakło rac, bębniarzy i tancerek. Świeżo upieczeni małżonkowie bawili się w najlepsze, tańczyli i celebrowali wraz z zaproszonymi. Pan młody był ubrany w turkusową marynarkę, a panna młoda w skromną białą suknię z czerwoną szarfą i welonem.



Wyświetl ten post na Instagramie. Çok güzelsiniz takip/follow:@onlyamine ________________________________ #amine #aminegulse #aminegulşe #aminegülse #aminegülşe #missturkey #missturkey2014 #aslavazgecmem #aslavazgeçmem #antaranurdandia #nurkozan #ozil #gulse #mesutozil #gülse #ekinkoc #özil #mesutözil #gulseamine #ikisinidesevdim #kerembursin #m10 #goodnight #MESUTAMINE @gulseamine Post udostępniony przez Amine Gülşe (@onlyamine) Cze 7, 2019 o 4:22 PDT





Piękny gest

Tradycją w Turcji jest, że panna młoda otrzymuje od gości prezenty, jednak w tym przypadku było inaczej. Oezil i żona poprosili przybyłych, by pomogli potrzebującym dzieciom i fundacji Big Shoe.

"Jako zawodowy piłkarz jestem w dobrej i uprzywilejowanej pozycji, by poprosić o pomoc każdego, kto jest w stanie wesprzeć nasz wspólny projekt z Big Shoe, który jest bardzo bliski naszym sercom. Amine i ja pokryjemy koszty operacji 1000 dzieci. Będę szczęśliwy, jeśli więcej podobnych inicjatyw będzie mogło zostać przeprowadzonych na całym świecie" – napisał zawodnik w mediach społecznościowych.



Wyświetl ten post na Instagramie. Posted @withrepost • @m10_official Many fans have asked me, my close relatives and friends about our wishes for tomorrow's wedding. As a professional footballer I am in a fortunate and privileged position. However, I invite everyone who is willing and able to help to support a very special project close to both of our hearts that we will undertake with @big.shoe11! Amine and I will bear the expenses for surgeries of 1000 children in need. I’d be happy if in addition, many more treatments all over the world can be fulfilled. If you would like to help this good cause, please click the link in my bio. I have really taken the team at BigShoe and the passion they treat their young patients with to my heart. BigShoe works alongside German and Swiss Doctors to help children all around the world by providing life changing surgeries. Burns, club fleet & clefts are medical conditions that developing countries struggle to treat due to lack of doctors, money and medicine. We have already worked together for surgeries in Brazil (Worldcup 2014), in Africa (2016) and in Russia (2018). Now we want to go the next step and help children worldwide. #M1Ö @gulseamine #aminegulse #mesutozil #ozil #aminegülse Post udostępniony przez Amine Gülşe (@onlyamine) Cze 6, 2019 o 12:11 PDT





Oezil rozpoczął współpracę z Big Shoe w 2014 roku i od tamtej pory jest ambasadorem fundacji. Jego pierwszą inicjatywą było opłacenie operacji 23 brazylijskich dzieci – piłkarz przeznaczył na ten cel premię za zdobycie mistrzostwa świata.

Teraz para uda się na krótki miesiąc miodowy. Piłkarz ma się stawić w klubie na początku lipca. Pierwszy sparing Arsenalu zaplanowano w połowie miesiąca – wówczas zespół Unaia Emery'ego zagra z Colorado Rapids.

Słaby sezon

W minionym sezonie Oezil nie zachwycał formą. Najpierw zawodnik zrezygnował z gry w reprezentacji Niemiec z powodu braku wsparcia czołowych osób z piłkarskiego związku i części ludzi związanych z kadrą dodając, że "odczuwał rasizm" i "brak respektu" do jego osoby. Piłkarz był krytykowany za wspólne zdjęcie z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, co przełożyło się na brak akceptacji ze strony m.in. kibiców, którzy wygwizdywali go podczas spotkań na ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Rosji.

Natomiast w barwach Arsenalu rozegrał 35 spotkań, w których strzelił zaledwie sześć goli i zanotował 3 asysty. Fani Kanonierów krytykowali jego postawę, brak zaangażowania w defensywie i wytykali piłkarzowi ogromne zarobki wynoszące tygodniowo 350 tysięcy funtów netto. Jego klub nie tylko nie znalazł się w pierwszej czwórce, ale również przegrał finał Ligi Europy z Chelsea, co oznacza, że nie zagra w kolejnej edycji Ligi Mistrzów.