Messi wszedł z ławki, ale bohater meczu z Realem był inny. El Clasico na remis

16.11.2018 | Na ten moment czekali wszyscy fani Barcelony. Po wielu miesiącach spekulacji Leo Messi w końcu podpisał nowy kontrakt z Dumą Katalonii. Argentyńczyk pozostanie w zespole do 2021 roku i jednocześnie zostanie najlepiej opłacanym piłkarzem na świecie. To już jego czwarta nowa umowa w Barcelonie.

Można było nieśmiało stwierdzić, że brak Messiego w pierwszym składzie, to nie był zły prognostyk. Gwiazdor Barcelony nie wystąpił w październikowym starciu ligowym, również na Camp Nou, które mistrzowie Hiszpanii wygrali aż 5:1. Argentyńczyk w sobotę zdobył dwie bramki, ratując Blaugranie remis w ligowym meczu z Valencią. W tym sezonie LaLiga strzelił już 21 goli. Sobotnie starcie z Valencią okupił jednak urazem uda. Na murawie pojawił się w 64. minucie, ale nie zdążył doprowadzić do wygranej Barcelony.

Real Madryt swój cios zadał bardzo szybko. W 6. minucie dośrodkowanie Viniciusa w perfekcyjny sposób opanował Karim Benzema. Francuza nie zmylił Jordi Alba, który próbował przeciąć dośrodkowanie, co mu się nie udało. Francuz miał prostą drogę do Lucasa Vasqueza. Ten ubiegł Clementa Lengleta i sprytnym strzałem pokonał Marca- Andre ter Stegena.

Vinicius mógł "zabić" mecz w 12. minucie. Brazylijczyk, Benzema i Toni Kross szli po pewnego gola. Osiemnastolatek postanowił kończyć akcję sam i z łatwością został zablokowany przez Gerarda Pique. Stoper Blaugrany mógł wyrównać 20 minut później. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Malcoma główkował w poprzeczkę. W 35. minucie Navas obronił się sam. W pięknym stylu odbijając strzał zza pola karnego Luisa Suareza.

Niespodziewany ratunek

Messi "kołem ratunkowym" Barcelony w meczu z Valencią Barcelona, choć... czytaj dalej » Katalończycy byli bardzo nieskuteczni. Suarez mylił się wielokrotnie, wstrzelić się nie potrafił Philippe Coutinho. W 58. minucie zrehabilitował się duet, który sprokurował gola dla Królewskich. Lenglet popisał się długim podaniem do Alby, a ten wymusił błąd Navasa. Chciał to wykorzystać Luis Suarez, który z trudnej pozycji strzelił do niemal pustej bramki. W ostatniej chwili sytuację uratował Sergio Ramos, ale tylko na moment, bowiem ze skuteczną dobitką pospieszył Malcom. Brazylijczyk kosztował klub z Camp Nou 41 milionów euro, ale strzelił dopiero drugiego gola w sezonie. Nikt nie stawiał, że to właśnie on da Barcelonie tlen przed rewanżem.

Piłkarze Santiago Solariego w drugiej połowie zagrali zbyt bojaźliwie. W drugich 45 minutach kompletnie zapomnieli o ofensywie. Wejście z ławki Garetha Bale’a nic nie dało - Walijczyk w 84. minucie zmarnował świetną i jedyną sytuację Realu w drugiej połowie. To Barcelona chciała więcej, ale nie potrafiła postawić kropki nad "i".

To nie koniec zabawy

Rewanż w Pucharze Króla odbędzie się 27 lutego w Madrycie i to Real będzie w lepszej sytuacji. Już 2 marca zaplanowano mecz ligowy - także na Santiago Bernabeu.

FC Barcelona - Real Madryt 1:1 (0:1)

Bramki: Malcom (58.) - Vazquez (6.)